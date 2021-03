annonse

Premier League-leder Manchester City kom tilbake på vinnersporet da Southampton ble slått 5-2 onsdag. Kevin De Bruyne og Riyad Mahrez ledet an.

Med seieren økte serielederne avstanden til tabelltoer Manchester United til 14 poeng med ni kamper igjen å spille. United har én kamp til gode.

Kevin De Bruyne og Riyad Mahrez scoret to ganger hver onsdag. Ilkay Gündogan sto for det femte målet. For Southampton scoret kaptein James Ward-Prowse og Che Adams.

Manchester City kunne vunnet med enda større sifre. Den første omgangen inneholdt blant annet en svært omdiskutert situasjon. Phil Foden ble lagt i bakken av Southamptons målvakt Alex McCarthy etter et håpløst tilbakespill, men spillet fortsatte. VAR-dommerne grep heller ikke inn.

Med seieren slo Manchester City og Pep Guardiola uansett tilbake etter 0-2-tapet for Manchester United søndag. Southampton røk på tap etter 2-0-seier over bunnlaget Sheffield United sist.

Fryktløse

Det var gjestene fra sør som åpnet friskest og nærmest uten frykt for serielederne onsdag. Den første scoringen kom imidlertid i motsatt ende av banen. Et langt oppspill fra Ruben Dias til vingen Oleksandr Zintsjenko endte med et innlegg på direkten fra sistnevnte. Phil Fodens påfølgende skuddforsøk ble blokkert, men Kevin De Bruyne satte returen i det åpne målet.

Tross baklemgsmålet fortsatte Southampton å sette hjemmelaget under press. Nathan Redmond utfordret og avsluttet med et skudd hvor City-keeper Ederson med nød og neppe fikk slått til corner.

På corneren fulgte danske Jannik Vestergaard opp med en flott heading rett på sisteskansen. I den neste dullen var City-forsvarer Aymeric Laporte litt for tøff mot Vestergaard, og dommer Moss var ikke i tvil og pekte på straffemerket.

Kaptein James Ward-Prowse scoret sikkert.

Etter en halvtime kom så episoden der dommer Moss ikke så straffen i episoden med Foden og McCarthy.

Mot spillets gang fem minutter før sidebytte slo Riyad Mahrez til. Algerieren snappet opp en håpløs tversoverpasning fra Che Adams og avsluttet med å banke inn 2-1.

Gündogan tilbake

Like før sidebytte dukket Ilkay Gündogan opp og satte sitt tolvte mål for sesongen. Det var Mahrez som sto for forarbeidet.

Ni minutter etter sidebytte gjorde så Mahrez sitt annet mål for dagen da han driblet vekk alle motstanderne inne i feltet før ballen havnet ned i hjørnet.

Gjestene var raskt oppe og reduserte til 2-4 ved Che Adams. City-spillerne ventet på en offsideavgjørelse som aldri kom, og målet ble godkjent.

Et par minutter deretter var De Bruyne frampå og satte sitt annet mål til 5-2.

