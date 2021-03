annonse

annonse

Løgnen førte til at historielærer Samuel Paty ble brutalt halshugget av en islamist på en videregående skole i en Paris-forstad i oktober i fjor.

Le Parisien melder at 13-åringen ikke hadde vært tilstede i timen den dagen Samuel Paty angivelig ba muslimske studenter om å forlate rommet, da han skulle vise karikaturer av islams profet Mohammed fra den satiriske ukentlige avisen Charlie Hebdo.

Identifisert som «Z», innrømmet jenta overfor etterforskerne at hun ikke hadde vært i klassen om ytringsfrihet 6. oktober som hun tidligere hadde påstått.

annonse

Fabrikasjon

Z hadde opprinnelig påstått at Paty hadde bedt henne og andre muslimske studenter om å forlate klasserommet før han viste frem tegningene. Hun hevdet videre at hun hadde blitt suspendert i to dager fordi hun hadde beskyldt ham for islamofobi etter hendelsen.

Andre studenter i klasserommet vitnet om at Paty ikke hadde bedt noen om å forlate klasserommet, men i stedet foreslått at alle som kunne bli sjokkert, burde lukke øynene eller se en annen vei.

annonse

Det kommer nå frem at studenten bare hadde hørt om karikaturene fra en venn, og fått sin to dager lange suspensjon dagen før Paty viste dem frem i klasserommet.

En gal far

Studenten sa til etterforskere at hun var redd for å fortelle faren sin om suspensjonen fra skolen, og hadde diktet opp hele historien for å ikke skuffe ham.

Les også: Frankrikes regjering «til krig» mot «islamo-sosialisme»

Faren hennes, Brahim Chnina, la ut opprørte videoer og startet en onlinekampanje mot Paty, basert på hva datteren hans hadde fortalt om det som angivelig hadde skjedd i klasserommet. Videoene hans nådde til slutt Abdullakh Anzorov, 18-åringen som forfulgte Paty og halshugget ham i en gate nær skolen.

– Hvis jeg ikke hadde sagt det til faren min, ville ikke noe av dette ha skjedd, og det ville ikke ha spredd seg så fort, sa studenten.

annonse

– Uskyldig

Studenten er nå anklagd for æreskrenkelser som førte til at Patys liv ble satt i fare. Advokaten hennes, Mbeko Tabula, insisterer på at hun ikke kan holdes ansvarlig for drapet.

– Det er farens overdrevne oppførsel da han spilte inn og la ut en video som beskyldte læreren for islamofobi, som førte til denne kjeden av hendelser. Min klient løy, men selv om det var sant, ville farens reaksjon ha vært like uforholdsmessig, sa han.

Angrer

Etter å ha hørt sin datters historie, startet Chnina en online-kampanje hvor han sammenlignet Paty med Hitler, og insisterte på at han måtte få sparken. Han og den fremtredende radikale islamisten Abdelhakim Sefrioui, som også var involvert i kampanjen, er nå siktet for medvirkning til drapet.

Chnina påstår å ha skiftet holdning siden. I en høring i januar sa han at han hadde iverksatt online-kampanjen ikke fordi han ønsket å skade Paty, men fordi han var sint over at datteren hadde blitt suspendert.

– Jeg angrer på omfanget av skaden, sa han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474