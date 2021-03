annonse

Hagen er kjent som den tidligere kommunikasjonssjefen ved Slottet og statssekretær for Ine Eriksen Søreide i Utenriksdepartementet.

I tillegg til å ha det øverste ansvaret for Aker Solutions’ kommunikasjon skal Marianne Hagen også få ansvaret for «å redusere miljøavtrykket fra egen virksomhet», heter det i en pressemelding.

Aker Solutions ønsker å vokse innen leveranser til fornybar energi og lavkarbonløsninger, skriver E24.

Konsernsjef i Aker Solutions, Kjetel Digre, mener Hagen er rette person til å lede dette arbeidet.

– Vi har allerede etablert et sterkt tilbud til markedet for bærekraftig energiproduksjon, slik som vindkraft til havs eller prosjekter for karbonfangst. I tillegg ser vi at bærekraft står høyt på agendaen for finansmarkedet, og det reflekteres i den nye EU-taksonomien. Jeg er glad for å ønske Marianne Hagen velkommen til å lede dette området, sier Digre.

Hagen selv ser positivt på utfordringen.

– Energiomstillingen gir oss nye utfordringer, men enda flere muligheter til å bygge ny industri og skape verdier. Jeg tror at den innovative kompetansen innen ingeniør-, teknologi- og entreprenørselskapene, med hundretusener av ansatte rundt om i verden, er nøkkelen til denne omstillingen. Jeg gleder meg til å bli en del av Aker Solutions. Etter mitt syn er dette et av de selskapene som er best plassert til å lede denne transformasjonen, sier hun i meldingen.

