annonse

annonse

I en ny måling gjennomført av Ipsos på oppdrag fra partiet Rødt, vurderer hele én av fem velgere å stemme på partiet Rødt ved det kommende stortingsvalget.

Og Rødt er et kommunistisk parti. I 2019 ble det debattert om «kommunisme», skulle ut av partiprogrammet, men flertallet stemte for at det skulle bestå. I prinsippprogrammet heter det nå:

«Rødt støtter grunnprinsippene «yte etter evne, få etter behov». Det var dette Karl Marx kalte kommunisme».

annonse

Det sjokkerende høye tallet kommer av at mange velgere fra SV og MDG, heller vurderer å stemme Rødt, skriver Nettavisen.

Undersøkelsen viser også at mange velgere føler at Regjeringens håndtering av koronakrisen har ført til økte økonomiske forskjeller blant folk.

– Regjeringen har delt ut milliarder av kroner til eiendomsbaroner og kapitaleiere. Bjørvika apartments får krisestøtte for å holde luksusleiligheter tomme, fremfor å sette ned leien eller selge dem. Samtidig får hundretusener av arbeidstagere store kutt i inntekten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Nettavisen.

annonse

Moxnes er krystallklar på at arbeidsinnvandring fra EØS må reguleres slik at man unngår sosial dumping.

– For dem er det viktigste at vi får stanset sosial dumping. Det river ned arbeidsvilkårene for vanlig folk. Vi må regulere arbeidsinnvandringen fra EØS, og forby de kommersielle bemanningsbyråene. Det som skjer innenfor bygg og anlegg, fiskeforedling, bilpleie, hotell og restaurant ødelegger på kort tid rettigheter som er kjempet frem over hundre år, sier Moxnes.

Oppsiktsvekkende nok så vurderer 28 prosent av hjemmesitterne at de også vurderer å stemme Rødt, ifølge undersøkelsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474