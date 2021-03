annonse

Vedum kritiserer regjeringen for å være naive i møte med Kina.

Kina blir stadig mektigere, og vil om noen år være verdens største økonomi målt i nominelt bruttonasjonalprodukt (BNP). Derfor er det mange som reagerer på at norske skattebetalere sponser Kina med millioner over bistandsbudsjettet.

I perioden mellom 2014 og 2020 hadde Norge et underskudd i handelsbalansen med Kina på nært 300 milliarder kroner. I samme periode utbetalte Norge 581,6 millioner kroner i bistand til landet, skriver Nettavisen.

Offensive interesser

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at regjeringen har vært altfor naive i møte med giganten i øst, og at det trengs en ny politisk linje.

– Jeg har selvsagt respekt for Kina. Men vi ser at de har veldig offensive interesser i Norge, med infrastruktur og selskaper. PST har også advart mot det i deres siste trusselvurdering, sier Vedum.

– Selvfølgelig skal vi ha samarbeid med Kina, men det er en økonomisk supermakt. At Norge da skal betale bistand til dette landet mens de blir mektigere og mektigere, det henger ikke sammen.

Ikke lenger et utviklingsland

Vedum mener det er på tide å slutte å behandle Kina som et fattig u-land.

– Norge har gitt for mye over tid, og jeg mener det må bli slutt på at vi behandler Kina som et utviklingsland i bistandsspørsmål. Kina er blitt større og mektigere de siste årene. Vi må ha en kritisk debatt om hvordan bistandspengene brukes. Det bør vris mer over til land som er i virkelig nød, og internasjonalt flyktningarbeid, sier han.

