annonse

annonse

– Jeg kan ikke forstå noen av kapasitetene de bygger opp, med mindre de er av en aggressiv natur, advarer sjefen for den amerikanske Indo-Stillehavskommandoen (USINDOPACOM)

Fox News melder at admiral Philip Davidson opplyste amerikanske lovgivere tirsdag om at USA holder på å miste sin militære fordel overfor Kina i rekordfart, samtidig som den internasjonale diplomatiske avskrekkelsen mot Beijing svekkes stadig.

Under en høring i Senatets komité for USAs væpnede styrker, advarte Davidson om en økende «ubalanse» i Øst-Asia-regionen forårsaket av Kinas raske militære fremvekst.

annonse

– Den militære balansen i Indo-Stillehavet blir mer ugunstig for USA og våre allierte for hver dag som går. Med en slik ubalanse akkumulerer vi en risiko som kan føre til at Kina unilateralt endrer status quo, før styrkene våre kan være i stand til å iverksette en effektiv motrespons, sa han.

Davidson forklarte at Kina vil kunne operere tre hangarskip innen 2025, og uttrykte bekymring rundt den forestående trusselen som Kinas stadig mer aggressive oppførsel utgjør for Taiwan.

– Jeg kan ikke forstå noen av kapasitetene de bygger opp, med mindre de er av en aggressiv natur, sa han og kom med følgende advarsel:

annonse

– Jeg er bekymret for at Kina vil invadere Taiwan i løpet av de neste seks årene.

Fordømmer

Beijing har ved flere anledninger fordømt internasjonale innvendinger mot sin aggressive positur ovenfor Taiwan, og insisterer på at øya er Kinas territorium under «Ett Kina-prinsippet». Taiwan og USA ser på øya som en uavhengig stat.

Talsmann for kinesisk UD, Zhao Lijian, rettet onsdag voldsom kritikk mot Davidsons kommentarer.

– Ved å utnytte Taiwan-spørsmålet for å overdrive Kinas militære trussel, leter noen mennesker i USA etter unnskyldninger for å rettferdiggjøre økningen av amerikanske militærutgifter, utvide USAs militære makt og blande seg inn i regionale anliggender, sa han og la til:

– USA burde gå vekk fra nullsum-mentaliteten sin fra Den kalde krigen, og se på Kinas utvikling og nasjonale forsvarsutvikling objektivt og rasjonelt.

annonse

Artikkelen fortsetter

Atomoppbygning

Davidson viste til bekymringer som var aktuelle under Den kalde krigen og advarte om at Kina raskt bygger opp sine atomvåpenlagre. Han påstod at hvis Kina fortsetter sin «ukontrollerte atomvåpenutvikling», kan landet overgå amerikanske atomvåpenlagre innen 2030.

– Hvis de tredobler eller firdobler lageret sitt, kan Kina muligens ha et atomovertak mot USA før slutten av dette tiåret. Er det riktig?, spurte senator Tom Cotton fra Arkansas toppadmiralen.

– Hvis de skulle firedoble lageret sitt, ja, svarte Davidson.

Davidson oppga ikke hvor mange atomvåpen Kina eller USA har per dags dato, men data fra Arms Control Association viser at USA hadde 5800 kjernefysiske stridshoder per august 2020, selv om bare 3800 av dem er aktive, mens Kina opprettholder 320 stridshoder.

I henhold til «New Start»-traktaten som Washington har inngått med Beijing, har USA lov til å utplassere 1550 kjernefysiske stridshoder på 800 strategiske missiler om gangen – et tall som fortsatt vil overstige Kinas firdoblede kjernefysiske kapasiteter.

Økte forsvarsbudsjetter

Som et svar på Kinas stadig mer aggressive oppførsel i Sør-Kinahavet, inkludert konstruksjonen av kunstige øyer, har USA økt sin militære maritime tilstedeværelse i regionen og lansert navigasjonsfrihetsoperasjoner (FONOP) for å holde internasjonale farvann åpne.

Lovgivere har bedt president Biden om å øke det amerikanske forsvarsbudsjettet med tre til fem prosent for å kompensere for inflasjon og holde følge med den internasjonale utviklingen. Kongressen har godkjent et forsvarsbudsjett på 694,6 milliarder dollar for regnskapsåret 2021, mer enn tre ganger budsjettet som Kina har satt av til neste års militære utgifter.

Beijing kunngjorde forrige uke en økning i Kinas forsvarsbudsjett på 6,8 ​​prosent i 2022, og vil bevilge 208,6 milliarder dollar til forsvarsbudsjettet – et grep som har bekymret amerikanske lovgivere og forsvarsmyndigheter.

USA bruker over tre ganger så mye på forsvar som Kina i absolutte termer, men tallene forteller ikke hele sannheten med tanke på det militære styrkeforholdet mellom de to kjempene. Kina får mye mer militær slagkraft per dollar brukt på forsvar, grunnet et lavere generelt kostnadsnivå i landet.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474