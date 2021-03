annonse

Den europeiske sentralbanken (ESB) griper inn for å hindre økende renter før økonomien er på beina etter pandemien.

ESB holdt torsdag som ventet styringsrenta på null prosent, men trapper opp de økonomiske stimuleringstiltakene. Meldingen fra sentralbanken kom etter en periode der stigende obligasjonsrenter har skapt uro i finansmarkedene.

ESB vil i vår øke takten på støttekjøp av obligasjoner, et grep som blir tolket som et forsøk på å stanse en prematur økning i lånekostnadene mens eurolandene kjemper for å komme på beina igjen etter nedturen forårsaket av pandemien.

– I neste kvartal vil ESB skru opp farten i oppkjøpene gjennom pandemioppkjøpsprogrammet PEPP. Det kan medvirke til å holde rentene lave. Vi ser det med en gang – rentene faller etter meldingen, sier sjeføkonom Søren Kristensen i danske Sydbank.

Stor optimisme

Utviklingen i obligasjonsmarkedet følges nøye fordi de gjerne peker framover mot utviklingen i lånerenta.

Årsaken til at avkastningen på obligasjoner har økt raskt den siste tiden, er tegn til økende inflasjon om ikke så altfor lenge. Investorene frykter at renteøkninger da vil skape problemer for innhentingen i kjølvannet av pandemien.

Tendensen har imidlertid vært tydeligere i USA enn i Europa, drevet av stor optimisme rundt den amerikanske økonomien og bekymring for prispress i forbindelse med Joe Bidens krisepakke på 1.900 milliarder dollar.

Venter kraftig opptrapping

Frederik Ducrozet, som er strateg i Pictet Wealth Management, sier PEPP i snitt har kjøpt obligasjoner for rundt 14 milliarder euro i uka siden årsskiftet.

– Vi regner med at takten øker til over 20 milliarder euro i neste kvartal, sier han.

ESB-sjef Christine Lagarde oppfordret torsdag EU-landene til å raskt å få på plass det planlagte gjenreisningsfondet på 750 milliarder euro, og understreket at det vil spille en nøkkelrolle.

ESB holder innskuddsrenten på minus 0,5 prosent, et uendret nivå.

