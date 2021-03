annonse

annonse

– Jeg er redd for total inndragning av skjenkebevillingen i kommuner uten smitte.

– Nå gjelder det at myndighetene er veldig varsomme med å påføre reiselivet nye ting som kan vippe dem over kanten, sier Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv til DN.

75 prosnet av serveringsstedene i oslo frykter nå konkurs, viser en medlemsundersøkelse fra NHO.

annonse

63 prosent har de siste fire ukene mistet mer enn halvparten av inntektene, mens nesten halvparten (43 prosent) har et fall i omsetningen på 76 prosent eller mer.

– Jeg er redd for total inndragning av skjenkebevillingen i kommuner uten smitte. Jeg er også redd for nok en ødelagt påske for fjelldestinasjoner som jo fikk ødelagt påsken fullstendig i fjor. Og jeg er redd for et lønnsoppgjør som ikke reflekterer at hele bransjen er i knestående. Og så er jeg selvfølgelig redd for at den høye renten på åtte prosent som staten tar på toppen av milliardene som skal tilbakebetales av utsatt moms og skatt, at det kan bli dråpen som gjør at det går galt for mange bedrifter, advarer Krohn Devold.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474