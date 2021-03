annonse

Har bakgrunn fra det radikale islamistmiljøet.

Islam Net har kjøpt næringseiendommen Haavard Martinsens vei 5 i Groruddalen for 60 millioner kroner. Planene har fått blant annet partiet Rødt til å protestere og Frp har tatt saken til Stortinget.

Den dypt konservative ungdomsorganisasjonen nekter for at støttespillere i utlandet har bidratt til finansieringen av kjøpet. Dette til tross for at Islam Net i lang tid har drevet innsamling på engelsk i sosiale medier.

På Facebook trekker Islam Nets Fahad Qureshi frem uttalelsene til Qasim Ali som Nettavisen presenterer som en representant for «Minorg, en organisasjon for minoriteters interesser i Norge».

– Jeg reagerer på hvordan flere folkevalgte har uttalt seg om aktivitetssenteret, som skal jobbe med aktiviteter. Det blir presentert som en oppskrift på radikalisering og må slås hardt ned på. Det er altfor ekstreme og populistiske utspill, sier Ali til Nettavisen og fortsetter med denne tiraden: – Det er klart at det oppfordres til forskjellsbehandling. Det er i mine øyne diskriminering. Man skal gjerne være uenig, men man kan ikke forskjellsbehandle som om de er kriminelle. Men hvem er egentlig Qasim Ali, som Nettavisen bruker som ekspert og Fahad Qureshi trykker til sitt bryst?

Demonstrasjonen mot Dagbladets publisering av karikaturtegningene av profeten Mohammad på Universitetsplassen i 2010 var første gang det radikale islamistmiljøet viste seg frem i norsk offentlgihet. De unge radikale viste at de var i stand til å mobilisere mange under sitt banner, hele 3.000 møtte opp. Samtidig skapte den senere Syria-reisende Mohyeldeen Mohammad storm med sine «advarsler» om et terrorangrep på norsk jord. Som jeg skriver i min bok «Norsk jihad» (2013) ble det i forkant innkalt til et møte mellom arrangørene og representanter for moskeene og det muslimske miljøet i Oslo. Hensikten var å dempe konfliktnivået og, om mulig, overbevise arrangørene om å droppe planene om en demonstrasjon. En av representantene for arrangørene, Qasim Ali, og to andre representanter for de radikale, var rasende blant annet fordi Islamsk Råd ikke ville støtte opp om deres markering. Siden den tid har Ali hatt flere roller, blant annet som journalist i ABC Nyheter der han også intervjuet Mohyeldeen Mohammad og dekket det samme radikale islamistmiljøet han inntil nylig selv hadde vært en del av. Eller hadde han egentlig brutt med miljøet?

På et bilde fra 2014 er Qasim Ali også fotografert sammen med Islam Nets Fahad Qureshi på middag med et 20-talls personer, blant annet Marius Keiseraas som har stått frem som «ekstremist» i Asker og Bærums Budstikke og også en person som på et tidspunkt var tiltalt for terrorfinansiering og omtalt som en av «edderkoppene» i det radikale islamistmiljøet av kilder i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Siktelsen ble senere frafalt.

Siden den tid har Ali fortsatt i rollen som samfunnsdebattant og markert seg med flere kontroversielle utspill.

Ifølge Filter Nyheter ble Ali i 2015 fjernet fra talerlista på en ytringsfrihetsdemonstrasjon etter Charlie Hebdo-angrepet. Antirasistisk Senter oppfattet ham som en del av «kretsen rundt» Profetens Ummah. Selv nektet Ali for deltagelse, og hevdet at han skrev en bok om miljøet.

I 2018 hevdet han at muslimer opplever utrygghet i Norge og opplever at de ikke er velkomne og derfor har begynt å snakke om å gjøre hijra – utvandre til et muslimsk land.

– Mange minoritetsnordmenn går rundt og kjenner på en snikende utrygghet, sa Ali til Klassekampen.

I 2018 dukket han igjen opp i Klassekampen, nå som representant for den nystiftede organisasjonen Minorg. Nå hevdet han at et forbud mot Muhammedkarikaturer ville hindre radikalisering.

Minorg ble stiftet i 2017, og ifølge foretaksregistret har organisasjonen adresse i en studenthybel i Oslo.

– Jeg skulle ønske det var forbudt å lage krenkende karikaturer av profeten Muhammed. Det vil bidra til å skape ro, hindre radikalisering og øke anstendigheten i den norske debatten, sa Ali.

I juli i fjor anmeldte han og Minorg den sterkt islamkritiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN).

– SIAN sprer islamofobi, og vi ønsker at norske myndigheter skal stoppe SIANs ulovlige virksomheter som rammer muslimer, sa Qasim Ali til Vårt Land.

Etter en klistremerkeaksjon med tegninger av profeten Mohammad høsten 2020, skrev Ali på Facebook ifølge Utrop at karikaturtegningene er islamofobiske.

– Karikaturtegningene må settes i sin rette kontekst. Det handler ikke primært om ytringsfrihet, men at deler av europeisk politisk elite i samarbeid med høyreekstreme har gjort det til sin fanesak å fornærme Islam og muslimer

Det har ikke lykkes Resett å komme i kontakt med Qasim Ali.

