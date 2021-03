annonse

annonse

48 gamle trær i Hoffsveien i Bydel Ullern må vike for sykkelvei.

– Jeg synes det er veldig trist. Det er mye god stemning, frisk luft og fint for miljøet med sånne store, gamle trær. Jeg synes det er veldig trist at de blir borte, de som er så gamle og har stått her så lenge, sier en av naboene til Nettavisen.

Miljøbyråd Land Marie Berg har forståelse for at naboer reagerer, men trærne sto i veien:

annonse

– Det er dessverre nødvendig å felle trær i Hoffsveien for å kunne skape tryggere og bedre forhold for fotgjengere og syklister. Trær gjør byen grønnere og triveligere, og jeg har forståelse for at det kommer reaksjoner når trær må felles, sier Berg til Nettavisen

Les også: Trærne ble hogget fordi det skal bygges sykkelvei: – Galskap!

Hun forsikrer at de forsøker å unngå å hugge ned trærne hvis det er mulig.

annonse

– Men i noen tilfeller er det dessverre nødvendig for å få gode sykkelveier og trygge skoleveier, sier byråden.

Terje Lauritzsen har bodd og jobbet i området det meste av sitt liv.

– Mye av byens sjarm forsvinner. Og man undrer seg også over den voldsomme pengebruken i en by som har mange utfordringer, sier han.

Camilla Wilhelmsen fra Frp reagerer også kraftig på trefellingen.

– Dette er ingenting mindre enn stor skam og vandalisme. Det er folk sine nærmiljø som byrådet med MDG i spissen raserer, og gjør uopprettelig skade ved å hugge ned trerekke etter trerekke.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse