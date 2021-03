annonse

I Oslo-området måtte over 3.000 butikker og serveringssteder stenge forrige uke.

Tall fra Aftenpostens gjennomgang av smittesporing og smitteverntilsyn i Oslo siden nyttår viser at det nesten ikke er rapportert smitte på serveringssteder. Uken før beslutningen om å stenge ble tatt sto slik smitte for tre promille av alle rapporterte tilfeller i Oslo, skriver NTB.

– Selv om vi har veldig rare tilstander i landet nå, forventer vi at beslutninger er begripelige. Vi er ikke eksperter på smittevern, men vi snakker daglig med bransjen. Veldig mye tyder på at det ikke er mye smitte, sier administrerende direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) har forståelse for at bransjen reagerer. Hun forklarer stengningen med at byrådet må forsøke å bremse reiseaktiviteten til Oslo-folk.

