annonse

annonse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tror det kan være flere hundre norske bedrifter som ikke har oppdatert epostprogrammet Microsoft Exchange etter dataangrepet, ifølge NTB.

– Vi venter at det er flere bedrifter vi ikke kjenner til, sier avdelingsdirektør Bente Hoff ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM.

Onsdag uttalte NSM at de var kjent med at et titalls norske virksomheter, deriblant Stortinget, var berørt av dataangrepet. Nå mener NSM at det kan være snakk om «noen få hundre norske virksomheter» som ikke har installert sikkerhetsoppdateringen som ble sluppet fra Microsoft 5. mars. Hoff sier NSM nå gjennomfører en kartlegging av disse bedriftene.

annonse

I tillegg er det trolig flere virksomheter som NSM ikke kjenner til, der aktøren har kommet seg på innsiden av datanettverket før sikkerhetsoppdateringen ble installert.

Foreløpig vil ikke NSM utdype hva slags angrep det er snakk om, og om det har vært målrettet eller mer tilfeldig.

– Det er for tidlig å si, sier Hoff.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474