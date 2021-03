annonse

annonse

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,48 barn per kvinne i snitt. For norske kvinner er den nede på 1,44. For innvandrerkvinner på 1,68. For kvinner fra Afrika på 2,20.

Det viser en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I 2020 ble det født 53 000 barn i Norge. Det er 1 500 færre enn året før og 8 800 færre enn i 2009.

Et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,48 er det laveste som er målt noen gang i Norge, og er en nedgang fra 1,53 i 2019. Det viser nye tall fra statistikken Fødte.

annonse

– Nedgangen i fruktbarheten er en trend som har pågått i over ti år, så dette er ikke overraskende tall. Fruktbarheten har sunket med et halvt barn per kvinne siden 2009, da SFT var på 1,98, sier Espen Andersen i SSB.

Nedgangen i fruktbarheten i 2020 kan ikke knyttes til korona-pandemien, skriver SSB. De aller fleste barna som ble født i fjor «ble unnfanget i god tid før korona-restriksjonene ble innført i mars 2020.»

annonse

Innvandrere trekker opp

SFT for innvandrerkvinner ble målt til 1,68 i 2020, en nedgang fra 1,77 i 2019. Dette er også det laveste nivået som er målt for denne gruppen.

Uten innvandrerkvinners bidrag hadde SFT i Norge vært 1,44.

– Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget høyere enn blant den øvrige befolkningen. De siste årene har fruktbarheten til innvandrerkvinner imidlertid sunket i omtrent samme takt som befolkningen for øvrig, sier Andersen.

Fruktbarheten til innvandrerkvinner varierer også etter hvor de har innvandret fra. Tradisjonelt har kvinner fra Afrika hatt høyest SFT blant innvandrerkvinner i Norge, men også blant dem har SFT gått ned de siste årene. I 2020 ble SFT for kvinner innvandret fra Afrika målt til 2,20, som er 0,20 lavere enn i 2019.

Les også: Mot minoritet i eget land: Mer enn halvparten av befolkningstilveksten i Norge i 2019 hadde innvandringsbakgrunn

annonse

Geografisk

Rogaland hadde den høyeste fruktbarheten blant fylkene i 2020 med 1,64 barn per kvinne. De siste årene har fruktbarheten vært lavest i Oslo, noe den også var i 2020 med 1,38.

Dette er derimot ikke det laveste nivået målt i Oslo, skriver SSB: I 1983 var SFT i Oslo 1,34.

Fruktbarheten var også lav i de to nordligste fylkene. SFT i Finnmark og Troms og i Nordland ble i fjor målt til 1,41 barn per kvinne.

Samme utvikling i hele Norden

SSB kan fortelle at nedgangen i fruktbarheten ikke er et særnorsk fenomen. Også Sverige og Finland har også opplevd en klar fruktbarhetsnedgang de siste årene, mens utviklingen i Danmark har vært litt mer varierende.

Blant disse fire nordiske landene var fruktbarheten høyest i Sverige og Danmark med henholdsvis 1,66 og 1,67 barn per kvinne i 2020. Klart lavest er SFT i Finland med 1,37.

Tallene i perspektiv

For å reprodusere en befolkning trengs omtrent 2,1 barn per kvinne.

Med en fruktbarhet på 1,50 innebærer det at neste generasjon bare vil ha 75 prosent så mange i sin aldersklasse som foreldregenerasjonen. Hvis vi for enkelthet skyld sier at en generasjon er tretti år (som også er gjennomsnittlig alder for førstefødte), kan vi si at det til enhver til lever tre generasjoner. Vi går ut fra at det per i dag finnes ca. 4,3 millioner etniske nordmenn.

I 2050 vil dette være redusert til 3,6 millioner. Deretter i 2080: 3,05 mill og 2110: 2,31 mill. I år 2200 vil det være under en million etnisk nordmenn igjen: 0,97 mill og i år 2290: kun 390.000.

Les også: Så snart blir det flere afrikanere enn nordmenn i Norge. Du vil bli overrasket

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474