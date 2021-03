annonse

Politiets fellesforbund fykterdet vil bli vanskelig å gjøre forebyggende arbeid opp mot barn og unge som følge av rusreformen.

– Jeg er redd det vil bli vanskelig å gjøre det forebyggende arbeidet opp mot barn og unge. Jeg frykter at flere vil komme inn i en skadelig sirkel av rus, som de ikke kommer seg ut av. De som jobber med dette forebyggende arbeidet mister en del av de verktøyene de har for å drive et godt forebyggende arbeid. Da tenker jeg ikke bare på politiet, men alle som jobber med forebygging på dette feltet, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, til Politiforum.

Politiets Fellesforbundmener tunge rusmisbrukere skal møtes med hjelp og ikke straff, men han er kritiske til at rusreformen ikke skiller mellom tunge rusmisbrukere på den ene siden, og de som er i startfasen av et mulig rusproblem på den andre siden.

– Vi ser at for tunge rusmisbrukere er det helsemessig behov for bedre oppfølging. Det støtter vi. Men det har sneket seg inn en oppfatning om at norsk politi forfølger rusmisbrukere, og også tunge rusmisbrukere. Det stemmer ikke. Det er en del av argumentasjonen fra forkjempere for reformen, men dette er ikke en prioritering fra norsk politi. Det er ikke et ønske fra norsk politi å gjøre livet verre for tunge rusmisbrukere, sier Bolstad.

