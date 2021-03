annonse

DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen tjente 13,7 millioner kroner i fjor.

Dette ifølge bankens årsrapport for 2020. Det er en økning fra 8,8 millioner kroner i 2019, men det store hoppet skyldes at Braathen ikke var ansatt som konsernsjef i hele 2019, men tok over for Rune Bjerke i september 2019, skriver DN.

Braathens fastlønn økte imidlertid fra 7,67 millioner kroner til 7,92 millioner kroner. For 2020 fikk hun utbetalt 7,9 millioner kroner i lønn og 3,2 millioner kroner i bonus, såkalt variabel godtgjørelse, samt fastlønnstillegg på rundt 2,4 millioner kroner som er opptjent i 2020. I tillegg kommer en liten andel andre ytelser.DNB

Dette var konsernledelsens totale godtgjørelser for 2020:

Konsernsjef Kjerstin Braathen: 13,7 millioner kroner.

Finansdirektør Ottar Ertzeid: 11,9 millioner kroner.

Konserndirektør Kari Bech-Moen: 3,8 millioner kroner.

Konserndirektør Rasmus Aage Figenschou: 4,9 millioner kroner.

Konserndirektør Michelle E. Grant: 4,1 millioner kroner.

Konserndirektør Håkon Hansen: 5,4 millioner kroner.

Konserndirektør Ida Lerner: 6,5 millioner kroner.

Konserndirektør Marie Ervik Løvold: 5,1 millioner kroner.

Konserndirektør Thomas Midteide: 5 millioner kroner.

Konserndirektør Alexander Opstad: 11,2 millioner kroner.

Konserndirektør Harald Serck-Hanssen: 7,2 millioner kroner.

Konserndirektør Ingjerd Blekeli Spiten: 5,7 millioner kroner.