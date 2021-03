annonse

President Joe Biden håper den nye krisepakke på 1.900 milliarder dollar vil bidra til å gjenreise USAs økonomi etter pandemien. Børsene jubler i det minste.

– Dette vil gi ryggraden i vår nasjon, arbeiderne som bygde dette landet, folket som holder landet gående, en reell sjanse, sa presidenten etter at krisepakken onsdag ble endelig vedtatt i Representantenes hus.

Som en del av pakken vil amerikanere flest få en ny utbetaling fra staten, den tredje i rekken. Denne gangen er sjekken på 1.400 dollar.

Planen er å raskt begynne å dele ut midlene. De fleste utbetalingene på 1.400 dollar skal skje i løpet av denne måneden, ifølge Det hvite hus.

Én demokrat stemte mot

Krisepakken er tidligere vedtatt både i Representantenes hus og Senatet, men senatorene gjorde noen endringer. Dermed måtte den tilbake til «Huset».

Der ble pakken godkjent med 220 mot 211 stemmer. Samtlige republikanere og én demokrat stemte mot, melder NTB.

En av de største

Krisetiltakene har en samlet verdi tilsvarende over 16.000 milliarder kroner. Det betyr at krisepakken er en av de største i USAs historie. Den er litt mindre enn pakken på 2.000 milliarder dollar som ble vedtatt i den mest akutte fasen av koronakrisen i mars i fjor.

Pakken inneholder også målrettet støtte til en rekke næringer, som restauranter og barer, flyselskaper og flyplasser, jernbane og flyprodusenter. Blant tiltakene er en forlengelse av bidrag til arbeidsledige fram til september.

I klartekst betyr utvidelsen at dagpengene øker med 300 dollar i uken. Barnefamilier får 250–300 dollar per barn under 18. Det blir også økte skattefradrag for barn. Fra begge sider av politikken har det kommet støtte til tiltak for dem som tar seg av barn.

Motstand

Redningspakken har møtt kraftig motstand blant republikanerne, som mener den er for romslig og at for mye penger går til saker som ikke har med pandemien å gjøre.

Også innad i Det demokratiske partiet har det vært strid om deler av krisepakken. Venstrefløyen i partiet måtte droppe et krav om økt minstelønn, blant annet for å sikre støtte fra mer sentrumsorienterte demokrater.

På Wall Street steg Dow Jones-indeksen til nye høyder etter at Joe Bidens koronakrisepakke endelig ble vedtatt. Børsindeksen gikk onsdag opp 1,5 prosent til 32.297,02 poeng, noe som er ny rekord.

Ledende børser i Asia steg markant torsdag, styrket av USAs gigantiske koronaredningspakke og svekket tro på inflasjon.

Hongkong reagerte i likhet med de fleste andre asiatiske børser positivt på børsrekorden i USA. Hang Seng-indeksen hadde steget med 1,6 prosent ved stengetid torsdag. Composite-indeksen i Shanghai steg med 2,4 prosent, det samme gjorde Composite-indeksen i Shenzhen da de to fastlandsbørsene i Kina stengte.

Oslo børs er torsdag opp 2,67 prosent etter en times åpning.

