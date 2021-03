annonse

8. mars har blitt en dag hvor kvinner skal skjemmes bort med konfekt, badeolje eller ny sminke.

Leder i Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen skriver i Klassekampen at på kvinnedagen dukker det alltid opp «gode tilbud» på «kvinneprodukter». Dette mener hun er en kommersialisering av kvinnedagen, og en trussel mot 8. mars som en politisk kampdag.

– Nettbutikken BliVakker.no hadde på kvinnedagen en kampanje der man kunne få 22–55 prosent rabatt på «nesten alt i butikken» hvis man brukte rabattkoden «girlpower». I liten skrift sto det at dette kun gjaldt kjøp over 699 kroner, skriver hun, og mener at dette er misbruk.

– Å kjøpe mascara, brunkrem, neglelakk eller duftlys til så mye penger har ingenting med «girlpower» eller kvinnefrigjøring å gjøre. BliVakker bruker utelukkende kvinnedagen for å tjene mer penger på at vi skal gå rundt og ikke føle oss pene nok.

Leder i Sosialistisk ungdom skriver at skjønnhetsindustrien gjør sitt ytterste for å konstruere et bestemt bilde av hva skjønnhetsidealet er, for å deretter selge oss produkter som skal få oss til å føle at vi kan nå det uoppnåelige idealet.

– Jeg markerer ikke kvinnedagen fordi jeg vil ha facebookfeeden min full at tilbud på sminke, solarium, fettforbrenningsprodukter eller hårprodukter som skal gjøre meg vakker, skriver hun, og sier at kvinnedagen er ikke en dag der skjemmes bort:

– 8. mars er en dag for å feire alle de gjennomslagene som kvinnebevegelsen har hatt, og for å kjempe for alle de kampene som fortsatt gjenstår.

Synnøve Kronen Snyen understreker at kvinnedagen er og skal være en politisk kampdag, ikke en dag for handelsstanden.

