Utakknemlig og frekt. Slik beskriver SV NHOs krav om reallønnsnedgang i årets lønnsoppgjør, ifølge NTB.

– NHO skyver regningen for koronakrisen over på arbeidsfolk. Det er helt ubeskrivelig frekt, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Etter at skattebetalerne og arbeidsfolk har punget ut i et år for krisepakker til kapitaleierne, så er dette takken. Hvis du slår opp i et leksikon under «utakknemlighet», burde det være et bilde av dette utspillet fra NHO, sier hun.

NHOs representantskap ga torsdag grønt lys til linjen om at rammen for årets lønnsoppgjør ikke må overstige utviklingen til handelspartnere i utlandet, som er anslått til 2,2 prosent, for opprettholde norsk konkurransekraft.

Det er 0,6 prosentpoeng mindre enn forventet prisstigning og innebærer dermed en nedgang i reallønna.

