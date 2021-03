annonse

Olje- og energiminister Tina Bru mener det gir lite mening å regne ut hvor mange vindturbiner som kreves for å møte anslaget for elektrisitetsbehov på sokkelen.

Det var Terje Halleland fra Fremskrittspartiet som stilte et skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren:

«Dersom man legger til grunn at kraftbehovet ved en fullelektrifisering av norsk sokkel fra land skal dekkes med vindkraft, hvor mange nye vindmøller vil da måtte bygges på fastlandet?», spurte politikeren.

Interesseorganisasjonen for vindkraft Norwea, har tidligere operert med et anslag på 15 TWh økt forbruk på sokkelen fremover, og har blant annet uttalt at Equinors planer om å elektrifisere sokkelen vil være umulig uten mer utbygging av vindkraft.

– Den offentlige debatten om elektrifisering av sokkelen har i stor grad handlet om hvorvidt tiltaket reduserer globale klimagassutslipp eller ikke, eller om det medfører økte strømpriser for folk og for kraftkrevende industri. Det har vært knyttet mindre oppmerksomhet til det økte kraftbehovet som vil oppstå med regjeringens planer om å elektrifisere sokkelen, skriver Frp-politikeren i sitt spørsmål til Tina Bru.

Nå har Halleland fått svar fra olje- og energiministeren:

«Gjennomsnittlig installert effekt for en landbasert vindturbin i Norge

installert i 2020 er ifølge NVE 4,2 MW, som gjennom året produserer 14,6 GWh. Det gir lite mening og er ikke spesielt relevant å multiplisere opp dette tallet og på den måten stille opp hvor mange vindturbiner som kreves for å møte anslaget for elektrisitetsbehov på sokkelen.»

