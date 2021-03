annonse

Dagens Næringsliv har markert seg med flere artikler og kommentarer som er kritiske til Bitcoin. Nå får de refs av en forsker.

Det er i en serie artikler over lang tid at DN som har gjort at forskeren, Svein Ølnes fra Vestlandsforskning, mener DN har «store motførestillingar mot bitcoin» og henger seg på «ein useriøs argumentasjon utan interesse for å undersøkja fakta i saka.»

Finansredaktør i DN, Terje Erikstad, har vært tydelig i sin oppfatning om bitcoin:

– Hvis man hadde kjøpt alle bitcoin i verden, slik at ingen andre hadde kryptovalutaen, så ville verdien falt til null. En bitcoin produserer ingenting, og gir dermed ingen fremtidig verdiskaping i form av renter eller utbytte, skrev han nylig.

Bitcoin er med andre verdiløs, men har likevel en pris. «Det skyldes ene og alene at det er tilstrekkelig mange som enten ønsker å eie den eller bruke den som byttemiddel. Noen mener at bitcoin dermed ligner på gull. Det er helt feil. I motsetning til bitcoin har gull en stor alternativ verdi, både som råvare for smykker og som en del av industrielle prosesser,» skrev han i februar.

DN har også, som Resett, skrevet i kritiske ordelag om den enorme energibruken som går med til å verifisere transaksjoner og «grave» nye bicoin. Bitcoin bruker mer energi enn Norge, enn Argentina, ja mer enn Pakistan med sine 130 millioner innbyggere. Nylig advarte DN mot å gi gunstige subsidier fra staten til slik datasentraler som konkurrerer om å løse det. «Bitcoin-mining i Norge er kanskje grønt, men det er også meningsløst,» var ingressen i en kommentar fra ledergruppen.

– Det skal bli interessant å se politikerne forklare hvorfor det er en god idé å subsidiere en aktivitet som ikke bare er meningsløs, men som dersom den lykkes, vil undergrave det eksisterende betalingssystemet slik vi kjenner det, skrev de 9. mars.

Og dagen etter var Erikstad ute igjen. Han oppsummerer tilhengernes argumenter slik, og retter det mot Kjell Inge Røkke, som har omfavnet bitcoin i en snuoperasjon og nå taler varm for det.

«Bitcoin vil bli mye mer sjelden enn vår sjeldneste råvare», skriver Røkke. Ikke bare vil knappheten på bitcoin overgå knappheten på gull. Det er også mye mer miljøvennlig å utvinne nye bitcoin enn å grave ut mer gull.

Bitcoin vil med sin desentraliserte struktur bli kjernen i et massivt teknologisk økosystem. Lag på lag av ekstremt effektive applikasjoner vil basere seg på den sentrale blokkjeden. Disse applikasjonene vil bare behøve «et godkjentstempel fra kilden til den absolutte sannhet», altså faktiske bitcoin-transaksjoner.

Disse to egenskapene, knapphet og desentralisert absolutt sannhet, «kan gi grunnlag for å bygge en helt ny arkitektur for hvordan informasjon flyter i et samfunn». Røkke skriver at de «libertarianske idealene» ved bitcoin er de mest interessante.

– Kjell Inge Røkke ser en potensiell enorm privat gevinst i bitcoin. Men hva blir konsekvensene for oss andre hvis han får rett? spør Erikstad.

Skulle bitcoin lykkes i å bli en global valuta, som erstatter dagens nasjonale valutaer, vil de økonomiske konsekvensene være enorme og langt på vei uoverskuelige, svarer han selv.

Sentralbankene vil ikke lenger kunne styre renten hvis alle bruker bitcoin.

– Det er mulig at finansielt herredømme for bitcoin kan fjerne den innebygde inflasjonen i dagens økonomiske system. Til gjengjeld vil vi få et system hvor ingen sentrale myndigheter har virkemidler til å stabilisere økonomien eller trå til med krisepakker når det er nødvendig, skriver han og trekker også frem «den sinnssyke mengden av energi som skal til for å drifte hele systemet.»

Erikstad advarer også om forskjellene som vil oppstå om bitcoin blir fremtidens penger. Noen kjøpte bitcoin til 1 dollar for ti år siden. Røkke snakker om at prisen kan bli en million. Så hva med de som kjøper sent (i motsetning til Røkke).

– Ettersom alle bitcoin allerede eies av noen så må vel vi som ikke gjør det kjøpe dem av Røkke og andre eiere. Det kommer ikke til å bli billig for oss, skal man tro optimismen som Aker-styrelederen viser, skriver Erikstad.

Bakstreverske DN

Men ikke alle av DNs lesere er enige med avisen. Og på onsdag kom et tilsvar.

«Det liknar ikkje ei liberal finansavis å stilla seg i vegen for nye innovasjonar,» tordner Svein Ølnes, som forskar ved Vestlandsforsking.

– Dagens Næringsliv har store motførestillingar mot bitcoin og uttrykkjer på leiarplass 10. mars at energibruken er meiningslaus. Dessverre hengjer DN seg på ein useriøs argumentasjon utan interesse for å undersøkja fakta i saka.

Ølnes forsvarer energibruken:

– Ja, bitcoin krev store mengder energi. Det er for å sikra blokkjeda, altså gjera transaksjonane trygge, ikkje for å utvinna nye bitcoin. (…) Sikringa gjer at verdiar kan overførast utan bruk av mellomledd som f.eks. bankar. Energi-innsatsen gjer bitcoin til det sikraste opne datasystemet som finst, mener han og skriver også at gravingen etter bitcoin skjer der energien er billig og «grønn», som i Norge og deler av Kina (i områder der det er vannkraft)

Og det er bra for fattige land «som vern mot høg inflasjon. I mange diktatur er det eit viktig, overvakingsfritt system for overføring av verdiar til opposisjonelle.»

– Bitcoin er truleg også det einaste håpet vårt for eit framtidig betalingssystem som ikkje er 100 prosent overvaka av styresmakter og teknogigantar. Bitcoin vil også bli ein konkurrent for betalingar på tvers av landegrenser, eit område som i dag er svært ineffektivt. DN fryktar at valutaer som bitcoin skal undergrava det eksisterande betalingssystemet, men det er å leva i fortida, avslutter han.

Bitcoin engasjerer, på godt og vondt.

