– Før ble alltid naturødeleggelser forsvart med argumentet «arbeidsplasser». Nå brukes i tillegg «klima» og «grønt skifte». Til og med nye gruver er visst «grønt skifte».

– Media og redaktørene har stort sett vært ukritisk heiagjeng til vindkraft og har i liten grad tatt opp ulempene. Noen få gode unntak finnes riktignok, særlig blant lokale, skriver Egil Kvernmo i iFinnmark, og legger til sin oppfatning av hva som skjer:

– Det er tydelig at den store og mektige kraftbransjen har stor påvirkningskraft ovenfor politikere, myndigheter og media.

Kvernmo mener at naturødeleggelsene er store i klimaets navn.

– Jeg snakker selvsagt om den lite effektive, arealkrevende, ustabile og ulønnsomme kraftkilden vindkraft.

Han skriver at vindkraft blir sett på som vidundermiddelet i klimakampen. Selv om det var veldig ulønnsomt.

– For å få det lønnsomt og bygget ut mer fornybar energi, ble elsertifikater innført fra 2012. Ei komplisert støtteordning som i korthet går ut på at vindkraftselskapene i tillegg til inntekt fra kraft, får inntekt fra salg av elsertifikater. Til sist er det strømkundene som betaler med tillegg i strømregninga. Utbyggerne har også fått gunstige skatte- og avskrivningsordninger. De betaler heller ikke for de ekstra kraftlinjer som trengs, det gjør til slutt strømkundene med nettleie, skriver han, og legger til:

– De store og mektige stikker altså av med gevinsten. Vanlige folk og svake grupper får ulempene, og må i tillegg betale for elendigheta. Vindkraft har altså endt opp med at fellesskapet og norske strømkunder sponser utenlandske selskap slik at de kan tjene store penger på å ødelegge norsk natur.

Kvernmo avslutter med å skrive at det greit å være opptatt av klima og fornybar energi. Men det betyr ikke at man skal støtte useriøse aktører som ifølge ham bare er ute etter profitt og overkjører innbyggerne.

