USAs president Joe Biden deltok fredag sitt første toppmøte med Japan, India og Australia. Der ble landene enige om å trappe opp vaksineproduksjonen i India.

Møtet i den såkalte firerbanden, «the Quad», markerte president Joe Bidens første toppmøte som USAs president. At han valgte nettopp denne gruppen land, ses som et klart tegn på at forholdet til Kina står høyt på dagsordenen.

Men naturlig nok ble også koronapandemien et viktig tema på toppmøtet. Etter det digitale møtet varslet landene en satsing på indisk vaksineproduksjon.

– Dette er et ambisiøst nytt partnerskap som skal sette fart på vaksineproduksjonen, noe som vil gagne hele regionen, sier Biden.

– Vi skal kombinere våre nasjoners kapasiteter innen medisin, forskning, finans, produksjon og leveranser og utvikling. Det skal etableres en arbeidsgruppe av vaksineeksperter for å iverksette vår banebrytende forpliktelse til å distribuere vaksiner sikkert og effektivt, heter det i en felles uttalelse.

1 milliard vaksinedoser

Landene var allerede før toppmøtet enige om å jobbe for å produsere opp mot 1 milliard vaksinedoser innen 2022.

Et ledd i denne planen er at den amerikanske Johnson & Johnson-vaksinen skal produseres i India, med økonomisk støtte fra Japan, mens Australia tar seg av distribusjonen.

Amerikanske tjenestemenn vil ikke si hvilke land som vil få disse vaksinene. Fremstøtet ses på som et svar på Kinas forsøk på å bli en global vaksineleverandør.

Legger vekt på Asia og Stillehavet

De fire landene har aldri tidligere holdt et toppmøte sammen. Dermed ser Biden ut til å ville legge stor vekt på å styrke alliansene med land i Asia- og Stillehavsregionen i sin presidentperiode. I likhet med USA ser de på Kinas økende innflytelse med bekymring.

Japans statsminister Yoshihide Suga blir den første utenlandske lederen som møter Biden ansikt til ansikt etter at han ble president. Ifølge den japanske regjeringen kommer møtet til å finne sted i Washington i første halvdel av april.

Fredagens toppmøte var imidlertid digitalt. I over ti år har det vært møter på lavere nivå mellom de fire landene, som alle har opplevd å få et mer anspent forhold til Kina det siste året.

Konflikten med India skyldes en grensetvist i Himalaya som har ført til flere sammenstøt mellom soldater i det avsidesliggende fjellområdet. Kina har dessuten trappet opp sin aktivitet ved omstridte øyer som administreres av Japan, og har straffet Australia med importforbud på en rekke produkter som følge av flere uoverensstemmelser.

Firerbande

Biden-administrasjonen er imidlertid forsiktig med å koble samarbeidet i gruppen eksplisitt til Kina.

Ifølge talsmann for utenriksdepartementet Ned Price er de fire landene ikke bare opptatt av én enkelt sak, heller ikke når det gjelder Kina.

– Vi har en felles interesse i å stå opp for universelle verdier og rettigheter. Vi har felles økonomiske interesser. Vi har felles sikkerhetsinteresser. Vi har dype folk-til-folk-forbindelser med alle disse landene, sier Price.

I Kina har den statskontrollerte avisen Global Times kritisert toppmøtet som et komplott mot Beijing. I en kommentar pekes det på at India ikke er en av USAs formelle alliansepartnere, og at landet ikke burde blitt med på toppmøtet.

– Firerbanden er ikke en allianse med likesinnede land slik USA hevder, skriver avisen og hevder at landene blir presset mellom USA og de interessene de har felles med Kina.

Blinken til Asia

USAs utenriksminister Antony Blinkens første utenlandsreise går også til Asia. I neste uke skal han og forsvarsminister Lloyd Austin besøke både Japan og Sør-Korea. Austin reiser dessuten videre til India.

Senere i uken skal Blinken og USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan møte kinesiske tjenestemenn i Alaska for å gi det Biden-administrasjonen sier vil være en klar beskjed om amerikanske bekymringer.

Blinken har tidligere uttrykt konkret bekymring for Kina både når det gjelder handel og menneskerettigheter, deriblant Kinas etter hvert svært faste grep om politikken i Hongkong og masseinterneringen av uigurer øst i Kina. Leirene er ifølge Kina utdanningsinstitusjoner som skal sikre at fattige uigurer får opplæring og jobb. Kritikere mener de blir fratatt sin identitet og kultur for med tvang å bli assimilert til det kinesiske myndigheter mener er gode kinesere.

Både Biden og forgjengeren Trump har beskrevet Kinas politikk som et folkemord.

