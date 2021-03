annonse

Prins Harrys popularitet i hjemlandet synker etter intervjuet med Oprah Windfrey, hvor han og Meghan Markle anklaget kongefamilien for rasisme.

For første gang siden YouGov begynte å måle Harrys støtte i folket, er det flere briter som sier de har et negativt syn på ham enn som støtter ham, ifølge NTB.

48 prosent av de spurte opplyser at de har et negativt inntrykk av ham, mens 44 prosent har et positivt. I en lignende måling før intervjuet, svarte 53 prosent at de hadde et positivt inntrykk av prinsen.

58 prosent opplyser de har et negativt inntrykk av Meghan, mot kun 31 prosent som har et godt inntrykk av henne, som utgjør er et fall fra 38 prosent før TV-intervjuet.

Målingen viser et skille i befolkningen. Mens de mellom 18 og 24 støtter paret, er det særlig de over 65 misliker dem. 69 prosent i denne gruppen har et negativt syn på Harry, mens hele 83 prosent ikke liker Meghan.

Det er ikke bare Harry og Meghans popularitet som faller. Også prins Charles’ popularitet faller fra 57 til 49 prosent. Han ble i intervjuet anklaget for å ha frosset ut sønnen både økonomisk og følelsesmessig.

Dronning Elizabeth er imidlertid populær som før, med støtte fra 80 prosent av de spurte. Hun har i en uttalelse sagt at hun ble trist av å høre anklagene, og at rasismeanklagene gjør henne bekymret.

