Demokrati og ytringsfrihet gjelder også for Fahad Qureshi og andre islamske mørkemenn.

Det skapte sterke reaksjoner etter at det forrige uke ble avslørt at den ultrakonservative ungdomsorganisasjonen Islam Net har kjøpt en eiendom i Oslo for nær 60 millioner kroner.

Politikere fra Rødt og Frp har reagert og vil stoppe salget, og tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad uttaler at han deler uroen til byrådsleder Raymond Johansen og mener en eventuell utenlandsfinansiering gjør at «det kan stilles spørsmål til hvilke forventninger og bindinger som ligger til de utenlandske donorene».

Frps Jon Helgheim mener Oslo kommune kan stanse Islam Nets senter gjennom å la kommunene begrense «integreringshemmende» initiativer.

De fleste vil være enige om at Islam Nets holdninger til demokrati, likestilling, ytringsfrihet og seksuell frihet i beste fall er sterkt tvilsomme, selv om organisasjonens leder Fahad Qureshi etter avsløringen har forsøkt å distansere seg fra tidligere og mer radikale uttalelser og utsagn.

Det er positivt at han for eksempel ikke lenger forsvarer dødsstraff for frafall for islam, men det er fortsatt slik at Islam Net står for en bokstavtro korantolkning som i beste fall er vanskelig å forene med demokratiske og likestilte vestlige verdier.

Og han og hans organisasjon har fortsatt bånd til utenlandske hatpredikanter og omreisende ultrakonservative «islamske lærde» med et budskap som maner et fiendltig bilde av Vesten.

Derfor er det selvsagt paradoksalt når han selv trykker de samme vestlige verdiene han selv forakter til sitt bryst, når han opplever at urett rammer ham selv.

– Norge er et fritt land og hvem som helst har tillatelse til kjøp og salg av eiendom, så lenge det gjøres på lovlig vis, slår Qureshi fast.

Det har han rett i. Det er samtidig en frihet som ville vært helt fraværende i et islamsk samfunn som Qureshi selv ønsker seg.

Men nettopp derfor bør Islam Nets kritikere ta dette paradokset på alvor.

Har kritisert

Jeg har selv i en årrekke skrevet om Islam Net og var blant de første journalistene som satte et søkelys på organisasjonen. Jeg har også kritisert forskere som Olav Elgvin og Lars Gule som har vært opptatt av å bagatellisere ideologien Islam Net står for, og jeg har kommet med sterk kritikk av organisasjonens leder Fahad Qureshi, som svarte med å anklage meg for islamofobi og å ansvarliggjøre meg for muslimhat mot tenåringer.

Samtidig er grunnprinsippet i et demokrati med full ytringsfrihet nettopp at vi skal tåle meninger vi selv ikke liker. Det inkluderer selvfølgelig også meninger og ytringer vi mener hindrer god integrering.

I denne saken kan man selvfølgelig stille spørsmål ved klokskapen i å selge en eiendom som blant annet inkluderer et skytesenter til en organisasjon som Islam Net og hva slags samfunnsansvar eieren forvalter ved et slikt salg. Det har blitt antydet at eiendommen kan ha gått over takst, noe som gir grunn til å spekulere i om man her har satt profitthensyn foran fellesskapets beste.

Prinsipper

Dette gir likevel ikke grunnlag for å kreve at kommunen skulle gripe inn mot eiendomssalget. Hvis man skulle frykte at det kommer til å foregå ulovlige aktiviteter på eiendommen, må det i tilfelle være en politisak. Det samme gjelder eventuell ulovlig finansiering. Og de som kommer med slike krav bør gå en runde og tenke seg om.

Hva om det for eksempel var en kristen menighet som ønsket å starte et ungdomssenter rettet mot personer med ikke-kristen bakgrunn på Tøyen i Oslo? Vi kan ta for gitt at en del ikke-kristne miljøer dominert av personer med innvandrerbakgrunn ville satt lite pris på et slikt initiativ. Kanskje ville det også kommet protester. Hvordan ville da for eksempel Jon Helgheim ha forholdt seg? Ville han ha påberopt prinsippielle hensyn som ytringsfrihet og demokratiforståelse, eller ville han ha valgt en mer pragmatisk tilnærming? Ingenting tyder på det sistnevnte.

I slike saker gjelder det å puste med magen og minne om det berømte utsagnet til Voltaire, som mange liker å sitere, men færre tar konsekvensene av:

«Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.»

Den retten gjelder også for Fahad Qureshi og andre islamske mørkemenn.

