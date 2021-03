annonse

Det er faktisk ikke bare-bare å være mann heller.

Så har denne verden levd gjennom nok en 8. mars. Markeringer av kvinnedagen ble riktignok temmelig amputerte på grunn av pandemien, men de etter hvert sedvanlige klagesangene om norske menn bevitnet vi i år også.

At NRK publiserer en kronikk der en ung kvinne skriver svært generaliserende og drøyt om menn som en uniform blokk, en kronikk som aldri hadde blitt publisert dersom der var en mann som skrev tilsvarende om kvinner, sier sitt.

Det er god grunn til å frykte for samholdet i vestlige land, og relasjonen mellom kjønnene er et av de virkelig bekymringsverdige momentene i denne sammenhengen.

Vi slår oss på brystet over vår likestilling. Tidvis pisker vi oss selv for å ikke være gode nok, men i offisielle kanaler handler det stort sett alltid om at kvinner ikke behandles godt nok. At menn faktisk opplever en del urettferdigheter i vårt samfunn later noen feminister til å ikke bry seg om overhodet.

Men vi er nødt til å ta tak i det, for menns skyld, for kvinners skyld, men også for å berge vårt samfunns evne til å holde sammen som ett.

Diskriminering

Menn diskrimineres i barnefordelingssaker i Norge. Det er et faktum. Mange blir utsatt for samværssabotasje. Av de som ender opp med å betale barnebidrag til bortførte barn, er alle sammen menn. Dette er kanskje det aller mest alvorlige av alt. Selv de av oss som ikke har barn forstår hvor essensielt dette er for mennesker flest, og hvor viktig relasjonen mellom foreldre og barn er. At menn i så måte blir utsatt for systemisk diskriminering, og enda verre; at deres barn risikerer å få kontakten med sine fedre begrenset av en mor med systemet på slep, vil uten tvil lede til sterk splittelse og bitterhet for mange mennesker.

Kravstore kvinner

Det er faktisk ikke bare-bare å være mann heller hele tiden. Når det gjelder dating og slikt, er en del kvinner skyldige i å ha holdninger som i beste fall kan beskrives som urealistiske. 80 prosent av kvinnene går etter de 20 prosentene av menn som er mest attraktive. De skal være kjekke, de skal tjene mye penger og betale for alt. Feminismen strekker seg bare så langt som at det skal være flere fordeler til kvinner. Å få plukke opp regningen er ofte ikke på listen over ting man krever.

Dette er selvsagt generaliserende, og ikke sant for alle kvinner, men jeg tror det er vanskelig å benekte at slike holdninger er utbredte.

Og får kvinner som dette barn med menn, så har de mye makt over dem, som de siden kan bruke, for eksempel ved å sabotere samvær. Det man risikerer er rett og slett at noen menn velger å ikke innlede forhold til kvinner i det hele tatt, og at mange flere ikke når opp i det hele tatt.

Dette er ikke akkurat en oppskrift på et stabilt samfunn med samhold og tillit. At ikke flere norske feminister skjønner hvordan dette både skader menn, men også kvinner på lang sikt, det er umulig å begripe.

