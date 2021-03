annonse

Lærere raser over NHOs krav om reallønnsnedgang i lønnsoppgjøret.

– Jeg blir skikkelig provosert, sier lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal til NTB.

NHO mener rammen i årets lønnsoppgjør ikke må overstige anslått lønnsøkning hos Norges handelspartnere, som er på 2,2 prosent.

Årets prisstigning er imidlertid anslått å bli på 2,8 prosent. NHO går altså inn for en reallønnsnedgang på 0,6 prosentpoeng.

Utspillet vekker kraftige reaksjoner blant lærere.

– Det mangler ikke på folk som er provosert. De skjønner rett og slett ikke hva NHO driver med, sier Handal, som viser til at Norge nå mangler minst 4.000 lærere og 5.000 sykepleiere.

– Det siste året har vist oss hvor avhengig hele Norge er av disse yrkesgruppene. Hva har NHO-sjef Ole Erik Almlid tenkt å gjøre for å sørge for at vi får nok lærere her i landet? NHOs utspill er både uansvarlig og kortsiktig, sier han.

Utdanningsforbundet påpeker lærere i mange år hatt en svakere lønnsvekst enn andre kommunalt ansatte. Dette har konsekvenser for rekrutteringen. Denne våren blir 1.600 færre lærere enn vanlig uteksaminert.

I høst viste en undersøkelse fra Respons Analyse også at mange av lærerne vurderer å bytte jobb, i forbindelse med coronapandemien.

– Jeg kan ikke forstå at Almlid virkelig mener at vi ikke skal bruke høyere lønn for å rekruttere flere lærere. Det virker som om NHO tror at det ikke foregår verdiskaping i offentlig sektor, sier Handal.

