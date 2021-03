annonse

Mener den oppfordrer til «ulovlig innvandring», som gir «forretningsmuligheter for organisert kriminalitet».

Reuters rapporterer at Mexicos venstreorienterte regjering har uttrykt bekymring for at president Joe Bidens innvandringspolitikk vil føre til en massiv økning i ulovlig innvandring til USA, som vil gi store forretningsmuligheter for landets voldelige narkotikakarteller.

Bidens politikk har allerede påvirket grensesituasjonen betydelig siden han tiltrådte som USAs 46. president 20. januar. Bare i forrige måned ble mer enn 100.000 migranter arrestert for å ulovlig forsøke å komme seg inn i USA – det høyeste antallet for februar måned siden 2006.

– De ser på ham som innvandrerpresidenten, så mange føler at de skal komme seg inn i USA, sa den meksikanske presidenten Andrés Manuel López Obrador om innvandringspolitikken til USAs ferske president.

– Vi må samarbeide om å regulere flyten, fordi denne virksomheten kan ikke takles fra den ene dagen til den andre, la han til.

– Verdifull vare

Meksikansk etterretning konkluderer i en ny rapport med at kartellene «diversifiserer metoder for å smugle og vinne klienter», ettersom de fastslår at innvandringstiltakene til Biden-adminstrasjonen vil «stimulere migrasjon» i tiden fremover.

– Migranter har blitt en vare som er like verdifull som narkotika for gjengene, sa en ikke-navngitt meksikansk tjenestemann og forklarte nærmere:

– Hvis en pakke med narkotika går tapt i havet, er den borte. Hvis migranter går tapt, er det mennesker vi snakker om.

