Sylvi Listhaug setter folk opp mot hverandre – fordi hun ikke ønsker flyktninger, hevder en aktivist.

– Å få folk til å tro at Norge kun hjelper flyktninger og ikke bryr seg om nordmenn, er stygt, og det er å fare med løgn, skriver Liv Karin Dahlstrøm i Vårt Land.

Hun har arrangert protester utenfor Stortinget for få politikere med på å hente migranter fra Moria-leiren til Norge, men hun har lite til overs for Listhaugs politikk.

– Slik skaper hun frykt og hat. Og i kommentarfeltet hennes er det så skittent og mørkt at en begynner å grine hvis man er der inne for lenge.

Dahlstrøm skriver at Sylvi Listhaug med en iskald hand fortsetter arbeidet sitt med å spre rasisme og fremmedfrykt.

– På Facebook skylder hun på flyktningene, som vanlig. Hun synes det er grusomt at Norge åpner grensene for disse menneska mens nordmenn har barnebarn og kjære de ikke har fått se under pandemien, skriver hun.

– Igjen skaper hun et gap og et hat mellom mennesker ved å legge skylden på sårbare, uskyldige mennesker.

Dahlstrøm har forståelse at nordmenn har tunge dager. Men hun mener at dette betyr ikke at Norge ikke skal ta imot migranter.

