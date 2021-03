annonse

Når større deler av befolkningen er vaksinert i sommer, vil aktiviteten i økonomien ta seg kraftig opp, tror Statistisk sentralbyrå.

I en ny rapport om konjunkturtendenser fremover skriver SSB at styringsrenta trolig vil være tilbake på 1,5 prosent, nivået fra før koronakrisen, i 2024.

– Når mange nok er vaksinert og tiltakene kan lettes på vil økonomien gire opp og aktiviteten skyte fart. Det tror vi vil skje til sommeren. For mange vil det likevel være en krevende situasjon også i årene som kommer, og det er ikke før i 2024 at økonomien vil være tilbake på et helt normalt nivå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSBs prognoser er at renta vil heves til 0,25 prosent i løpet av siste halvdel av 2021, for så å øke gradvis til 1,5 prosent mot slutten av 2024.

Det understrekes at det til grunn for prognosene er lagt at «mange tiltak kan lettes på fra sommeren».

– Men dette fordrer at vaksineringsprogrammet lykkes og at koronasmitten reduseres. I tillegg er det usikkerhet knyttet til i hvilken grad befolkningen i praksis vil fortsette å følge de inngripende smitteverntiltakene, sier von Brasch.

