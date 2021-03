annonse

annonse

SV-politiker i Kristiansand reagerer på imam Akmals Alis uttalelser i Fædrelandsvennen.

I et intervju om hvordan moskeen ser på negativ sosial kontroll, sa blant annet imamen at det er greit for en muslimsk gutt å gifte seg med ei kristen jente. Jenter får derimot ikke lov til å gifte seg med en kristen gutt.

På spørsmål om hvorfor det er slik, svarte Ali at det kan bare Gud svare på:

annonse

– Det er han som lager reglene.

Hansson mener dette er ytterliggående og reaksjonært.

– Det å påberope seg Gud, Allah eller tordenguden Tor for den saks skyld, for å rettferdiggjøre slike regler, hører ikke hjemme i et liberalt samfunn. Jeg synes at det er bekymringsverdig at folk ukritisk henter sin moral, etikk og kunnskaper fra bøker som er 1500 år gamle.

annonse

Les også: Norsk imam om kvinners plass: – Det er Allah som lager reglene

Hansson mener det er påfallende at noen regler i Koranen skal følges, mens andre blir lagt vekk:

– I Koranen står det for eksempel at frafalne muslimer må bøte med livet. Jeg hører ikke at han [Ali, red.anm.] forfekter den regelen. Når man håndplukker hvilke regler man vil følge, kan man legge fra seg de kvinnefiendtlige holdningene i samme slengen, synes jeg.

Koranen er like aktuell i dag

Akmal Ali sier følgende om å leve sitt liv ifølge koranen:

– Det er ikke bare en 1500 år gammel bok. Det er en veiledning til mennesket som er like aktuell i dag som om 1500 år.

annonse

Robin Hansson forteller Fædrelandsvennen at han har vokst opp i det muslimske miljøet og gikk på koranskole hos Akmal Ali som barn. Han er ikke religiøs i dag.

– Jeg kjenner miljøet godt. Det konservative muslimske miljøet har en jobb å gjøre når det kommer til kvinnesynet sitt.

– Men kan ikke ting ha endret seg siden du var barn?

– Det kan godt hende, men det er fremdeles ikke godt nok når en framtredende imam kan komme med denne typen uttalelser i mediene. Når han påberoper seg gud for å rettferdiggjøre kvinnefiendtlige holdninger, ved å implisitt påføre muslimske jenter skam, så bør man si høylytt ifra om at det ikke er akseptabelt.

Robin Hansson er bystyremedlem i Kristiansand og 2. stortingskandidat for Vest-Agder SV. Han har skrevet i et kronikk i VG at han ble gitt er «skandinaviskklingende navn» fordi hans foreldre var bekymret for diskriminering.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474