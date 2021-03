annonse

Candace Owens går i strupen på «narsissisten» Meghan Markle – hertuginnen av Sussex – etter eksplosivt intervju.

Owens kom med kommentarene onsdag under en opptreden på Fox News med Sean Hannity, etter rapporter om at Markle hadde sendt inn en formell klage mot den kjente britiske talkshow-verten Piers Morgan, som hadde uttalt seg i negative ordelag om hennes mentale helse på luften.

Owens sa at Morgan «representerte oss alle sammen da han avkledde Meghan Markle og konfronterte henne med de åpenbare løgnene hun hadde fortalt.»

Hun hevdet videre at Markle «ikke engang klarte å holde historien sin konsekvent» og spurte hvordan pressen kunne påføre hennes mentale helse så mye skade, ettersom Markle tidligere har hevdet at hun ikke leser presseoppslag om seg selv.

Tviler

Den profilerte konservative afroamerikanske kvinnen tvilte også på Markles påstander om rasisme i den kongelige familien:

– Når man ser på Meghan Markle, kan man ikke engang se at hun er svart, sa hun.

Hun avviste også Markles påstand om at sønnen Archie Mountbatten-Windsor hadde opplevd rasisme:

– Hvis man ser på et bilde av Archie og du tror at han har lidd av anti-svart rasisme, da er jeg en nigeriansk prins, så gi meg dine kredittkortdetaljer, kommenterte hun.

Tvinge til stillhet

Owens beskyldte videre Markle for å ha forsøkt å få Morgan sparket og «tvinge ham til stillhet», og stemplet hertuginnen som en «venstrevridd narsissist». De nøyaktige detaljene i Markles klage mot Morgan har ennå ikke blitt offentliggjort.

Morgan, som hadde vært programleder for ITVs «Good Morning Britain» siden 2015, forlot showet på tirsdag etter å ha erklært at han «ikke trodde et ord» som Markle hadde sagt under hennes eksplosive intervju med Oprah Winfrey. Dagen etter stormet han av settet på «Good Morning Britain» etter at kollega Alex Beresford kritiserte hans kommentarer.

Morgan sto ved sine kommentarer i en egen uttalelse på onsdag og tvitret: «Ytringsfrihet er en bakke som jeg er glad for å dø på.»

Markle er ikke den eneste personen som har klagd på Morgans kommentarer. Over 41.000 klager ble fremmet til det britiske kringkastingsrådet Ofcom, som fikk regulatoren til å åpne en etterforskning mot TV-personligheten.

