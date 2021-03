annonse

annonse

Ekspert ramser opp punkter for å støtte påstanden til den avdøde senatoren John McCain om at F-35 vil bli «det største kampflyet i historien».

26. oktober i år vil markere 20-årsjubileet for dagen i 2001, da utviklingskontrakten for F-35 ble tildelt et team av forsvarsfirmaer ledet av Lockheed Martin.

Kalt Joint Strike Fighter på den tiden, var det et usannsynlig prosjekt: Et taktisk multirolle-jagerfly som kunne gjøre alt for alle, som skulle erstatte brorparten av USAs jagerflyflåte fra Den kalde krigen.

annonse

Loren Thompson, forsvarsekspert ved tenketanken Lexington Institute, skriver i en lengre kronikk i The National Interest at prosjektet kan regnes som en suksess.

Oppdrag fullført

Thompson argumenterer med at F-35 mestrer alle oppdragene som det ble tiltenkt å utføre for det amerikanske luftforsvaret, marinen og marinekorpset. Han viser også til det voksende «brorskapet» av brukere fra allierte nasjoner, som en indikator på at programmet er en suksess.

annonse

Det er nå levert over 600 F-35 verden rundt, men det er fortsatt mange skeptikere som mener at programmet er en tabbe. Thompson mener at dette handler mindre om kapasitetene og slagkraften til jagerflyet, og mer om omfanget av programmet, hemmeligholdet av noen funksjoner og måten populærkulturen ser på våpenutgifter.

Han ramser opp ti argumenter for at F-35 er en suksess, som til sammen støtter senator John McCains spådom om at jagerflyet vil være «det største kampflyet i historien.»

Artikkelen fortsetter

Det mest overlevelsesdyktige i verden

Alle de tre variantene av F-35 – for flyvåpenet, marinen og marinekorpset – har oppfylt sine designmål med tanke på stealth – som enkelt forklart betyr at de ikke kan spores av fiendtlige radarer. I tillegg skjules varmen fra jetmotorene for bedre beskyttelse mot varmesøkende raketter. Når disse «lite observerbare» funksjonene kombineres med den unike situasjonsbevisstheten pilotene får gjennom høyteknologiske sensorfusjoner, er det lett å se hvorfor F-35-er som deltar i militære øvelser, typisk skyter ned 20 eller flere motstandere for hver F-35 som går tapt.

annonse

Det mest allsidige i verden

F-35 ble designet som en familie av jagerfly som deler en felles teknologi. Flyvåpen-varianten er mange ganger mer kapabel enn de taktiske flyene som det erstatter – med tanke på luft-til-luft-kamp, ​​luft-til-bakke-angrep, uskadeliggjøring av fiendtlig luftvern og innsamling av rekognoseringsdata. Marinekorps-varianten har evnen til å lande og ta av vertikalt, samtidig som den gir luftstøtte til bakkestyrker. Varianten til marinen kan bære store bomber over mye lengre avstander enn eldre fly – rundt 1.100 kilometer uten å fylle drivstoff. Alle tre variantene bruker avanserte elektroniske krigføringssystemer og annen teknologi som er egnet for å delta i informasjonsinnsamlingsoperasjoner.

Det dødeligste i verden

Overlevelsesevne og allsidighet gjør at F-35 kan ta kampen til motstandere på en måte som ingen forgjengere kunne. I kombinasjon med en tilkobling til et sikkert digitalt nettverk, kan F-35 utføre kinetiske og ikke-kinetiske angrep med langt større effektivitet enn andre taktiske fly. Rundt 2.300 kilogram med ammunisjon kan bæres internt i flyskroget uten at det går utover stealth-kapasitetene, og hvis forholdene tilsier det, kan krigsflyet bære ekstern last på til sammen 10.000 kilogram. F-35 kan presist ødelegge flere mål på en enkelt tur, samtidig som det utsetter seg for mindre risiko enn eldre jagerfly.

Kjøpt av et dusin allierte

Fra starten av ble utviklingen av F-35 gjort i samarbeid med nære amerikanske allierte som Australia, Italia og Storbritannia. Som et resultat har flyet en sterk industriell støttebase over hele verden. De siste årene har også flere utenlandske allierte blitt med på programmet, inkludert Israel, Japan, Singapore og Sør-Korea. I dag har et dusin amerikanske allierte forpliktet seg til programmet og det er sannsynlig at det kommer til å bli flere i tiden fremover. Dette må tolkes som en klar tillitserklæring til F-35-familien med tanke på pris og ytelse. Alliert deltakelse sikrer at jagerflystyrker som deltar i fremtidig koalisjonskrigføring vil ha lignende kapasiteter, som forenkler gjennomføringen av krigsplaner.

Allerede i bruk hos ni nasjoner

Alliert deltakelse i F-35-programmet i dag er ikke basert på et løfte om et fungerende femtegenerasjons multirolle jagerfly en gang i fremtiden. Hundrevis av F-35-er, er faktisk operative over hele verden i dag. Seks luftvåpen har gjennomført militære oppdrag, som for eksempel det israelske angrepet mot iranske mål i Syria. F-35 erstatter altså gradvis jagerfly på fire kontinenter, og forsterker den globale luftdominansen som er så viktig for amerikanske og allierte krigsplaner.

Forbedres kontinuerlig

F-35-teknologi oppgraderes ofte – i takt med at nye trusler dukker opp og ny teknologi blir tilgjengelig. Det 15. produksjonspartiet vil inneholde nye sensorer, skjermer og åpninger designet for å holde flyet i forkant av utviklingen. 11 nye funksjoner legges til i pakken for elektronisk krigføring – evner som enten ikke var gjennomførbare eller for kostbare da programmet startet. Noen av de siste forbedringene vil redusere bruks- og produksjonskostnadene til jagerflyet. Planleggere ser allerede frem til den dagen når neste generasjon av «turbofan»-motorer vil øke jagerflyets radius til 1.600 kilometer uten å bruke ekstra drivstoff – en nyttig funksjon i de enorme avstandene i det vestlige Stillehavet.

Inspirasjon for andre fly

Etter hvert som F-35 gradvis integreres i verdens luftstyrker, blir jagerflyet den globale standarden for taktisk luftmakt. Rivaler som Kina og Russland prøver å matche dets evner, som er nødvendig for å vinne fremtidige kriger. I USA blir flere av nøkkelsystemene til F-35 tilpasset for bruk på luftforsvarets fremtidige B-21-bombefly, inkludert jagerens F135-motorer og dens unike kapasitet til elektronisk krigføring. Bruken av F-35-teknologi på andre kampfly reduserer kostnadene for utvikling og bekrefter ytelsen til jagerens kjerneegenskaper.

Artikkelen fortsetter

annonse

Blir mye billigere å bygge

Produksjonskostnadene til F-35 har falt hvert påfølgende produksjonsparti, vanligvis i et raskere tempo enn estimater forutså. Alle de tre variantene så at produksjonskostnadene per jagerfly falt med over 12 prosent mellom det første og siste partiet som ble finansiert under Trump-administrasjonen. Til 78 millioner dollar per jagerfly koster den vanligste varianten av F-35 i dag mye mindre enn en Boeing 737 – selskapets minst kostbare kommersielle jetfly. Noen større kommersielle jetfly selges for fire ganger over produksjonskostnadene til den dyreste versjonen av F-35.

Blir mye billigere å operere

Kostnadene per time i luften for et F-35-jagerfly har falt med 23 prosent i løpet av Trump-årene. F-35s flykostnader er derfor sammenlignbare med de eldre F-15C / D-jagerflyene. I 2020 kostet det amerikanske flyvåpenets F-35 omtrent 50 prosent mer per flytime enn F-16, men førstnevnte er mye mer produktivt når det gjelder å levere stridskapasiteter. Ytterligere reduksjoner i flykostnadene forventes i tiden fremover, ettersom vedlikeholdsprosedyrene perfeksjoneres og teknologien om bord forbedres.

Hjørnesteinen i flyvåpenets fremtidige planer

Det amerikanske luftforsvaret forventes å absorbere 70 prosent av innenlandsproduksjonen av F-35 i USA. Det vil være tilstrekkelig til å erstatte alle F-16-jagerflyene fra Den kalde krigen. Stabssjef i US Air Force, C.Q. Brown, beskrev forrige i måned F-35 som «hjørnesteinen» i flyvåpenets fremtidige jagerflykapasiteter, og lovet å ikke ta penger fra programmet for å finansiere mer avanserte konsepter. Som det eneste taktiske stealth-jagerflyet som for tiden er i serieproduksjon, er F-35 luftforsvarets eneste levedyktige alternativ til moderne krigføring som kan erstatte jagerflyflåten fra Den kalde krigen.

«Luftforsvaret vil fortsette å eksperimentere med andre konsepter, men det er liten tvil om at F-35 er en sentral brikke for å opprettholde USAs globale luftdominans inn i det 21. århundret,» slår Thompson til slutt fast.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474