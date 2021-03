annonse

Hvert eneste år blir 12 millioner jenter ufrivillig giftet bort.

Det vil si en jente hvert tredje sekund. Hver eneste dag er det 6000 jenter som får kuttet vekk deler av eller hele kjønnsorganet sitt. Det er også estimert at i skrivende stund er det rundt 135 millioner kvinner i verden som lever med å være kjønnslemlestet.

Dette er ubegripelig for mange av oss å ta innover seg, men la meg gjøre det litt mer virkelighetsnært: I dag er det rundt 17 000 jenter i Norge som har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Årsrapport fra Bufdir viser at saker knyttet til kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll, ufrivillig tilbakehold i hjemland, æresrelaterte drap, bekymring for eller gjennomføring av tvangsekteskap har hatt en betydelig økning de siste årene. Det viser også å ha vært en stor økning av slike tilfeller under pandemien med isolasjon og nedstengning.

Rapporten viser også at opptil 80 prosent av barna er nettopp jenter. 8. mars er det den offisielle kvinnedagen. Dette er en dag hvor vi skal feire alle verdens kvinner og jenter, men det er også en dag hvor det er viktig å belyse de viktigste likestillingskampene. Jeg syntes det er hårreisende at kvinnedagen og dagens norske kvinnekamp handler om gratis mensartikler, et fritt Palestina, klima og 6-timers arbeidsdag. Samtidig som at vi vet at altfor mange minoritetsjenter og kvinner lever med vold, overgrep og undertrykking. Vi i Fremskrittspartiet mener at de viktigste likestillingskampene handler om jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn, som fortjener essensielle menneskerettigheter på lik linje med alle andre.

Vi må virkelig tørre å se og ikke minst anerkjenne at en så stor andel blir utsatt for alvorlige overgrep bak lukkede dører. Slike tilfeller blir gjemt bak begrunnelse om kultur, og derfor er det dessverre altfor mange som vender blikket vekk. Dette er et stort svik mot samfunnets mest sårbare, og er en praksis som opprettholder fravikelse av menneskerettigheter. Dette er vår tids største kvinnekamp, og jeg håper at det er flere en Fremskrittspartiet som er klare for å ta del i den kampen.

