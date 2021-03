annonse

USAs populære nyhetsanker Tucker Carlson var ikke imponert etter å ha hørt Joe Bidens tale.

Biden har blitt omtalt som den «usynlige presidenten» ettersom han ikke har holdt en pressekonferanse på nesten to måneder i Det hvite hus.

Natt til fredag holdt han en tale og sa at dersom alle amerikanere lytter til råd fra helsemyndighetene, tror han at folk snart kan samles sammen i små grupper igjen.

– Om vi gjør dette sammen, og hjelper hverandre, så er det en god mulighet for at vi kan komme sammen i små grupper igjen. Da vil vi kunne få en fin nasjonaldag, 4. juli, sa han.

Biden snakket om vaksinering, bruk av ansiktsmasker og sosial distansering. Han truet med å innføre nye restriksjoner om folk ikke var lydige og fulgte rådene fra helsemyndighetene.

En av dem som reagerer på Bidens tale er nyhetsanker Tucker Carlson. Han mener det ikke er opp til Joe Biden hvem amerikanere skal feire nasjonaldagen 4.juli med.

