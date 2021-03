annonse

Nigel Farage mener prins Harry og hertuginnen Meghan aldri burde stilt opp på TV for å snakke om problemene de har i den britiske kongefamilien.

Programmet med Oprah Winfrey som intervjuet prins Harry og hertuginne Meghan, som ble sendt på CBS, har hatt mer enn 49.1 millioner seere over hele verden.

Paret har siden de i januar i fjor valgt å frasi seg flere av sine kongelige plikter for å beskytte seg og familien mot det de omtalte som det «giftige» miljøet skapt av pressen i Storbritannia.

Under intervjuet med Oprah hevdet Meghan at noen i kongehuset fryktet hvilken hudfarge hennes barn kom til å få.

Flere har reagert voldsomt på intervjuet. TV-verten Piers Morgen hevder at Meghan lyver og stormet ut av TV-studio da en av hans kolleger ikke likte det han sa.

Piers Morgan, a small man who needs attention at all times, walks off the set of ITV's Good Morning Britain when he's called out by fellow presenter Alex Beresford.

"Sorry, can't do this," Morgan says as he walked off.

"This is absolutely diabolical behavior," Beresford says. pic.twitter.com/fhvTtKBEII

— The Recount (@therecount) March 9, 2021