Lederen av Islam Net kaster ut åtet, lener seg tilbake og ser på at noen sluker det. Deretter kan han sette seg i forsvarsposisjon og fremstille seg selv som et offer, en som enten blir feiltolket eller fratatt demokratiske rettigheter.

Det er ikke kritikerne han snakker til, de kan han aldri vinne. De tilhører det etablerte, de som ikke ønsker det han står for. Han er urokråka, en som ikke lar seg kontrollere. Han er forførerisk og ordflink, han kan ta et skritt frem, men like så brått er han tilbake, og sier at kritikerne ikke forstår hva han mener. De har bevisst feiltolket, og de er ute etter ham.

Men den taktikken vinner han sympati hos noen, hovedsakelig unge mennesker. De som er i en usikker fase av livet, i overgangen mellom barn og voksen. De er på søken, og vil forsøke å finne et holdepunkt i livet. Qureshis nedslagsfelt er unge innvandrere som føler seg fremmedgjort, de har ofte en fot i hver kultur og er usikre på sin egen identitet. Han kommer med en full pakke, søken etter det tradisjonelle i deres hjemlands kultur. Til tiden før moderniseringen, og et boltverk mot samfunnets forsøk på integrering. Idealet er å leve som på profetens tid. Det er en motkultur der de har sin egen kleskode, felles følelser og like drømmer.

I dag er Qureshi tilbake i forsvarsposisjon. Han skal bruke 60 millioner kroner på kjøpe seg et skytesenter, og etablere et aktivitetssenter for ungdom. Dette kunne Filter Nyheter avsløre. Hadde det ha vært Resett eller HRS, så ville saken ha blitt oversett. Men det var Filter Nyheter, og da fikk Qureshi store oppslag media. Med stikkordene «muslimer», «skytesenter» og «ungdomsklubb», så sitter leseren igjen med et bestemt inntrykk. Særlig da det også ble stilt spørsmål om millionene egentlig kom fra Midt-Østen.

Hva om dette er planlagt, at Qureshi ville ha oppmerksomhet, og det har han fått. Nå vet alle at Islam Net skal åpne en fritidsklubb for ungdom, og at de etablerte vil stoppe det. Men det klarer de neppe.

Bedre markedsføring kunne Qureshi ikke ha fått, det øker rekrutteringen og styrker samholdet. Men dette er ikke første gang. Qureshi etablerte Islam Net i 2008. Høgskolen i Oslo nektet dem først å bruke deres lokaler, men gav etter. Islam Nets studentforening fikk ikke lov til å registrer seg ved Universitetet i Oslo, avslaget ble begrunnet med deres kjønnsdiskriminering, kjønnssegregering, religiøse holdninger og deres diskriminering mot ulike seksuelle legninger. De har blitt bannlyst fra flere moskeer, og Abid Q Raja har sagt: «Islam Net bringer Norge inn i en farlig retning, som er ytterliggående og radikaliserer unge sinn. De ønsker å ta eierskap på hvordan muslimer skal tenke og handle».

Konvertitten Linda Noor i Minotenk anklaget Qureshi for å bruke krigsretorikk da han snakker om Noor og Shoaib Sultan fra Antirasistisk Senter. Hun mente han bruker en retorikk som hever islamdebatten i Norge opp på et nytt og skremmende nivå. Men lederen av Islam Net hevdet det var en feiltolkning:

– Ja, jeg bruker ordet jihad, og nettopp derfor forklarer jeg at det ikke skal tolkes dit hen. Verset fra Koranen som jeg siterer bruker ord som kan tolkes som henvisning til fysisk kamp, men jeg presiserer at jeg oppfordrer til en skriftlig kamp.

I forbindelse med skytesenteret så gikk til og med Rødt ut og kritiserte. De som til nå har brukt tiden på å kalle andre for rasister og islamhatere. Men brått fikk Rødt-politikere Eivor Evenrud opp øynene og uttalte: «Det er livsfarlig. Å lokke til seg ungdom med koselige aktiviteter som biljard og dataspill er en oppskrift på radikalisering». Men hun ble en lettvekter for den drevne ingeniøren Fahad Qureshi.

– Det er hårreisende å høre en Rødt-politier si at det er livsfarlig at en moské skulle bli opprettet, og at det er ungdomsaktiviteter som biljard og dataspill som er oppskriften på radikalisering. Det er nettopp slike aktiviteter som øker samfunnsdeltagelse, og forebygger kriminalitet og radikalisering.

For å være realistisk, Islam Net forsvinner ikke. Den eneste måten de skulle forsvinne er om medlemmene mister interessen. I dag er tendensen motsatt. I mens vil jeg anbefale politikere, journalister og forskere å ta et kveldskurs i hva islam egentlig er og hva slags innvirkning det har i folks liv. Det kan være nyttig.

