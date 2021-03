annonse

Tre helsearbeidere er innlagt ved Oslo universitetssykehus (OUS) med blodpropp. Minst to av dem ble nylig vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

NTB melder at Aftenposten rapporterte lørdag at to helsearbeidere var innlagt, mens OUS opplyser til VG at ytterligere én helsearbeider er innlagt på sykehus med blodpropp.

Ifølge Aftenposten er de to helsearbeiderne relativt unge, begge skal nylig ha blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen.

Det granskes nå om tilfellene av blodpropp kan knyttes til vaksinasjon, skriver avisen.

Gransking

Statens legemiddelverk bekrefter overfor NRK å ha iverksatt en undersøkelse for å se om de siste tilfellene av blodpropp har en sammenheng med koronavaksinering.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket hasteinnkalte lørdag til en pressekonferanse om status for mistenkte bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen.

Flere yngre personer som har fått AstraZeneca-vaksinen, har fått større eller mindre hudblødninger. Et mulig alvorlig tegn, mener Folkehelseinstituttet.

– Det kan være et alvorlig tegn på nedsatt antall blodplater, sa Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk på den hasteinnkalte pressekonferansen.

Fredag døde en kvinne i 30-årene etter akutt sykdom på Tynset, ti dager etter at hun ble vaksinert med koronavaksinen fra AstraZeneca. Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet.