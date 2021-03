annonse

Alternativet er å ikke gjøre noe. Da kan vi bare se til Frankrike, Belgia og Sverige for å se hva vi har i vente.



I en kommentar skriver Lars Akerhaug at Islam Net har et poeng i at ytringsfriheten må gjelde for alle. Det er sjelden å se Akerhaug bomme såpass grovt som han gjør i denne artikkelen. Om ytringsfriheten også skal gjelde for Islam Net har aldri vært et diskusjonstema og Islam Net har ikke en gang hevdet at noen truer deres ytringsfrihet. De skal selvsagt få ytre akkurat hva de vil på lik linje med alle andre og FrP har aldri tatt til orde for noe annet.

Det å starte et aktivitetssenter for ungdom er ikke en ytring, det er en handling. Ytringsfriheten gir deg rett til å si hva du vil, men ikke gjøre hva du vil. Videre problematiserer Akerhaug at vi ønsker å stanse kjøpet av eiendommen i Groruddalen. Det er slett ikke riktig, FrP har aldri tatt til orde for å stanse kjøpet. Islam Net skal få lov til å kjøpe akkurat hva de måtte ønske.

Det FrP har foreslått, er å gi kommunene en lovhjemmel til å stanse virksomhet som ødelegger for integrering. At muslimske ungdommer med innvandrerbakgrunn skal tilbringe mesteparten av sin fritid i et lukket samfunn som predikerer antidemokratiske og samfunnsfiendtlige holdninger, er åpenbart integreringsfientlig. FrP mener vellykket integrering er så avgjørende viktig for et fortsatt velfungerende samfunn, at integrering bør beskyttes ved lov, slik religionsfrihet også er beskyttet ved lov.

Dette vil si at dersom Oslo kommune vurderer at etablering av Islam Nets aktivitetssenter vil være sterkt til skade for integreringen, så kan de kreve det stanset eller endret. Dette er et moderat inngripende tiltak som kan sies å redusere friheten til organisasjoner og trossamfunn noe, men ikke på langt nær like inngripende som hva som vil tvinge seg frem dersom integreringen mislykkes totalt og vi lar alt skure og gå uten kontroll.

Dersom dette blir vedtatt, vil denne loven gjelde for alle. Det vil si at koranskoler og andre fritidstilbud der barn og unge med innvandrerbakgrunn bruker nesten alle sin fritid i lukkede trossamfunn, kan stanses fordi slikt åpenbart er skadelig for integrering.

