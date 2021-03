annonse

Martin Ødegaard (22) er stolt over å bli Norges nye kaptein. Det skjer seks og et halvt år etter at han ble fotballandslagets yngste A-lagspiller noensinne.

Ståle Solbakken bekreftet kapteinsvalget under fredagens uttak til VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro senere i måneden. Ødegaard tar over ansvaret etter Stefan Johansen.

Lørdag stilte drammenseren til en digital pressekonferanse fra London.

– Det er stort. Det er ikke så mye mer en kan si. Det å være kaptein for landet sitt er noe av det største man kan oppleve. Jeg legger veldig mye stolthet i å spille for landet mitt, sa Ødegaard om utnevnelsen.

– Så må jeg si at det er trist med Stefan, som gir seg. Vi kommer til å savne ham. Han har vært en fantastisk kaptein både på og utenfor banen. Så det er store sko å fylle, sier drammenseren.

– Bunnsolid

Ødegaard har spilt 25 A-landskamper og står med ett mål. I august 2014 debuterte han, 15 år og 253 dager gammel. Med det slo han en rekord som hadde stått siden 1910.

Midtbaneprofilen ønsker ikke å utbrodere hvilke egenskaper han føler han har for å bli en god kaptein.

–Jeg tenker at de som kjenner meg, vet hva jeg står for. Det er det viktigste for meg. Det handler om å ta tak ute på banen og gå foran som et eksempel. Utover det har jeg ikke et stort behov for å snakke om de egenskapene, svarte Ødegaard på spørsmål fra NTB.

Solbakken loddet stemningen i spillergruppen før han valgte Ødegaard som kaptein.

– Martin har levd et langt liv på øverste nivå i internasjonal fotball allerede. Jeg synes han har vist en evne til å være en lagspiller på og utenfor banen. Men han skal føle seg fri på banen og gjøre det han er best til der. Han er en bunnsolid fyr og godt likt, sa Norges nye landslagssjef.

– Det handler om å være meg selv. Hvis Ståle har valgt meg til den rollen, så betyr det at jeg skal være meg selv. Så kommer det selvsagt med et ekstra ansvar. og det er jeg klar for å ta, sier Ødegaard.

Stjernen Haaland

22-åringen ble en del av kapteinsteamet helt på tampen av Lars Lagerbäcks tid som Norge-sjef i fjor høst. Ifølge Solbakken ligger Erling Braut Haaland (20) og Sander Berge (23) svært godt an til å bli en del av kapteinsgruppen.

– Det er en veldig spennende gjeng. Mange er kjente fra yngre landslag og har spilt mye sammen opp gjennom. Det er mange bra spillere. Og så er det Erling som er vår største ledestjerne. Vi er heldige som har ham, sier Ødegaard med henvisning til Dortmund-spissen Haaland.

Jærbuen ble i midtuken Norges mestscorende spiller i Champions League. Samtidig satte Haaland flere andre rekorder da han med to nye mål sendte Dortmund til kvartfinalen.

– Det begynner å bli vanskelig å sette ord på det. Det er helt ekstremt inspirerende og stas å se på det han gjør hver uke. Han virker særlig å få en ekstra gnist i Champions League. Det er helt vanvittig.

Ødegaard spiller for tiden i Arsenal på utlån fra Real Madrid. Der han fått bra med spilletid, og torsdag scoret han sitt første mål for London-klubben. Det kom med et kanonskudd i 3-1-seieren borte mot Olympiakos i europaligaen.

