Hva mener kvinnene selv?

Mens Norge fjerner ord som lensmann, styrmann og en rekke andre menn, er russerne kanskje ikke like radikale når det gjelder kjønnenes likestilling.

Tvert imot mener et flertall av russiske menn at hankjønn og hunkjønn er biologisk ulike og derfor har visse grunnleggende roller som naturen har fastsatt.

Dette antyder en spørreundersøkelse som Bank Otkrytie har gjennomført blant 1.000 respondenter i byer med over 100.000 innbyggere i forbindelse med kvinnedagen.

55 prosent av de spurte mennene mener at kvinner ikke bør arbeide i det hele tatt, men heller stelle i hjemmet og oppdra barna.

Halvparten av mennene og halvparten av kvinnene mener at menn burde forsørge kvinner hvis paret inngår avtale om dette, mens henholdsvis 39 og 35 prosent mener at det alltid er en manns plikt å betale kvinnens underhold.

Bare fire prosent av kvinnene støtter full økonomisk likestilling mellom kjønnene.

Det viser tall som The Moscow Times har gjengitt.

Undersøkelsen viser imidlertid geografiske forskjeller. Lavest er støtten til likestilling i Nord-Kaukasus og Volga-regionen, hvor befolkningen i stor grad er muslimer. Der mener hele 64 prosent at konas primære jobb er på kjøkkenet.

Mest liberale er folk i nordvestlige Russland, som ligger nærmere Skandinavia. Der, i St. Petersburg og omliggende Leningrad oblast, mener bare 38 prosent det samme.

Selv om russiske kvinner dermed ikke ivrer for likhet mellom kjønnene, er de tydelige på sin rett til selvbestemmelse. 51 prosent mener at de har rett til å velge sin stilling i samfunnet, mens 37 prosent mener at kvinnens viktigste jobb er å være mor.

Vold i hjemmet er for øvrig utstrakt i Russland. Problemet forsterkes av at det er kvinnen selv – ikke politiet – som plikter å samle bevis og reise sak for retten.

Ifølge en annen undersøkelse som The Moscow Times omtaler, ønsker 51,2 prosent av russerne ikke å ha kvinnelig sjef. Grunnen som de fleste respondentene trekker frem, er at kvinnelige ledere angivelig er mer emosjonelle og mindre organiserte enn sine mannlige motparter.

«Risikoen» for å få en kvinne som overordnet er da også lav. Selv i offentlig sektor, hvor kvinner utgjør flertallet av arbeidsstokken, er lederne i hovedsak menn.

Fra nyttår ble flere hundre yrker som frem til da kun var tillatt for menn, åpnet for kvinner. Nå kan Olga, Ljudmila og Tatjana blant annet være t-banefører og bilmekaniker.

