Kan de gode tidene fortsette for Russlands våpenindustri?

The National Interest melder at interessen for det 4.5 generasjons russiske jagerflyet Su-35 er stor i flere deler av verden. Spesielt som følge av at USA under Biden har satt begrensninger på våpeneksport til flere av sine kunder, som nå ser til andre leverandører for sine våpenbehov.

Som følger kommer en oversikt over potensielle kunder for Russlands Su-35, som også skal vurdere å gå til innkjøp av det mer avanserte 5. generasjons jagerflyet Su-57.

Saudi Arabia

Administrerende direktør for den russiske forsvarsgiganten Rostec, Sergey Chemezov, avslørte sent i forrige måned at Riyadh er i samtaler med Moskva om et potensielt salg av jagerflyet Su-35 og Russlands flaggskipmissilforsvarssystem S-400.

Erklæringen kommer etter forsuringen av det bilaterale forholdet mellom USA og Saudi-Arabia, etter Bidens første måned i presidentembetet. Administrasjonens beslutning om «å fryse, gjennomgå og muligens begrense våpensalg til Saudi-Arabia» har gitt en åpning for Kreml for å eksportere våpen til et marked som historisk sett har vært vanskelig for Russland å få et fotfeste i.

Tyrkia

Etter salget av S-400-missilsystemet til Tyrkia i 2017, har Kreml ikke kastet bort noe tid på å forsøke å kapitalisere på den politiske velviljen som ble generert av salget. Kreml har ikke lagt skjul på sitt ønske om å selge kampfly til Ankara. Russlands president Vladimir Putin viste personlig frem de siste russiske jagerflyene til den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan under MAKS Air Show i Moskva i 2019.

– Vi snakket om et samarbeid om Su-35, og til og med om et mulig samarbeid med det nye Su-57-flyet, sa Putin den gang.

Tyrkias forsvarsindustri har tidligere uttrykt en viss interesse for Su-35 som en «midlertidig» løsning, mens Ankara ser etter muligheter for å anskaffe et mer avansert jagerfly:

– Vi er i de innledende stadiene av samtaler med Russland om jagerflykjøp. Su-35 kan bli en midlertidig løsning for oss. Vi må opprettholde dyptgående samtaler om ulike temaer, sa Tyrkias forsvarsminister Ismail Demir i 2019.

Tyrkia, som ble kastet ut av F-35-programmet i etterkant av det kontroversielle kjøpet av S-400, har ennå ikke offentliggjort sine fremtidige planer for anskaffelse av jagerfly.

Algerie

Algerie regnes fortsatt som en potensiell kunde, på tross av mange års spekulasjoner om at landet allerede hadde signert en avtale om å kjøpe 14 til 18 Su-35-er. Det algeriske luftforsvaret gjennomførte en evalueringsperiode av Su-35 i 2016, og russiske medier rapporterte den gangen at Alger var fornøyd med jagerflyets prestasjoner.

Til dags dato har verken Russland eller Algerie bekreftet en slik avtale. Men nylige rapporter hevder at Algerie har gitt opp å kjøpe Su-35, til fordel for en mer ambisiøs importkontrakt av Russlands femtegenerasjons jagerfly Su-57.

India

I 2018 trakk India seg ut av et felles russisk-indisk samarbeidsprogram om å produsere Su-57, men Russlands forsvarssektor jobber fortsatt med å overtale New Delhi om å gå til innkjøp av russiske jagerfly. Selv om en potensiell Su-57-avtale fortsatt er den store premien for Moskva, har russisk embetspersoner signalisert at de er åpne for en felles Su-35-produksjonsavtale med India.

En av de største hindringene for en slik avtale er Indias tidligere anskaffelse av jagerflyet Su-30MKI, som til tross for at det er mindre avansert, overlapper Su-35s kapasiteter i den grad at den gjør sistnevnte noe overflødig.

De forente arabiske emirater

Det russiske statlige nyhetsbyrået TASS rapporterte at De forente arabiske emirater inngikk samtaler med Russland i 2017 om en mulig anskaffelse av Su-35 – med potensialet for en foreløpig kontrakt som skulle signeres innen utgangen av året.

Tilstanden til disse samtalene er fortsatt ukjent, men det er noe som tyder på at fokuset til Russland siden har gått over til å forsøke å selge Su-57, inkludert et tilbud om å pynte ytterligere på avtalen ved å produsere deler av flyet lokalt.

