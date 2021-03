annonse

annonse

NTB melder at verdien på kryptovalutaen Bitcoin, verdens mest populære kryptovaluta, steg lørdag for første gang til over 60.000 dollar.

Den siste tiden har valutaen opplevd en kraftig kursoppgang, og eksperter frykter at dette vil bli etterfulgt av kraftig nedgang.

Klokka 12.49 lørdag krøp kursen opp til 60.012 dollar, tilsvarende over en halv million norske kroner, ifølge nettsiden CoinMarketCap. Like etter sank verdien igjen til under 60.000 dollar.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse