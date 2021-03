annonse

annonse

Qatar, nasjonen med fotballmeritter du kan telle på to avkappede hender, skal i 2022 arrangere VM i fotball. Penger skriker høyere enn menneskerettigheter. Stadioner bygget på slavekontrakter og oljeressurser blir applaudert.

Propaganda og Coca Cola. Vesten lurt trill rundt. Ligner på Hitlers OL i 1936. En fri verden åpner seg for en ufri verden. Qatars VM kan bli et teknologisk og globalt «blast». Verden forført av arabisk kultur mens kulturen legger til rette for storhet i egen kultur.

Men nasjonalisme eksisterer jo ikke …

annonse

Samtidig spilles landskamper i fotball. Noe som virker absurd i dagens meningslandskap. Jeg tror nasjonalitetskjærlig er noe man bare «er». Ikke for å drepe, men for å utrykke kjærlighet til egen nasjon og samtidig til alle andre nasjoner. Stolthet. Men også aksept for en bedre – hva da – nasjon, en som kan være et håp for andre nasjoner. Slik Norge er? Norge er jo generelt sett anerkjent som en av verdens beste land.

Som borger i dette landet er jeg, som introvert og litt passiv, uendelig glad for at debatten er og skal være uendelig og alltid åpen. Uten den tilnærmingen blir Norge aldri igjen Norge. Vi tillater alt. Har en moral i beinmargen vi deler. Eller? Er vi globale horer. Bare det?

Rosenborg, Ståle Solbakken, NFF og resten av verden

annonse

Å arrangere VM i 40 grader eller mer er i seg selv galskap. Å avkjøle de mange nybygde stadionene, barene og hotellene for et moderne og kravstort media og publikum blir ikke miljøvennlig. Og da har jeg har ikke engang nevnt de 6500 eller flere som døde, oftest med inndratt pass, på det som må kalles slavekontrakter, for å bygge VM i 2022.

Fotballklubben Rosenborg har sagt et klart ja til boikott av Qatar 2022. NFF frykter tapte inntekter. Norges landslagssjef, Ståle Solbakken mener Qatar VM bør settes under en lupe.

VM 2022 ligner på planleggingsnivået et OL i Nazi-Berlin anno 1936. Et arrangement som skulle vise frem en utrolig teknologisk utvikling. Være større og bedre. Verdigere enn den oppbrente Zeppelineren. Arabias sjanse til å ta kontroll over det åpenbare.

Aksjemarkedet, Europa og Arabia

Lenge før Qatar bestakk seg til å holde VM i fotball, har rojale diktaturer i Midtøsten investert enorme summer i europeiske fotballag. Europa la sin sjel ut på det globale aksjemarkedet. Diktaturer i Midtøsten investere prompte i avdankete europeiske klubber med et visst potensiale hva angår historie og lokal fanbase.

Arabia har nå liksom reddet klubber som lå med finansielt brukket rygg. PSG og Manchester City, som var vitser i egne land, er nå to av verdens beste fotballklubber.

annonse

Da fotballag ble lagt ut på aksjemarkedet for omtrent tretti år siden, var det ikke godt å vite hvor stor profitten kunne bli om man investerte. For eksempel ble Manchester United i 1989 solgt for omtrent 200 millioner kroner (tilsvarer ca. 500 millioner i dag). I dag er klubben, ifølge Forbes, verdt rundt 40 milliarder kroner. Vesten er ennå verdt mye fordi de dyrker sin kultur.

Men hvorfor vil diktaturer fra Midtøsten gjøre livet til tilfeldige fotballsupportere i Europa euforisk? Sjeik Mansour Bin Yayed Al Nahyan og diktaturet Abu Dhabi kjøpte i 2008 Manchester City. Det tok flere år før han endelig så en kamp i Manchester.

Kultur kan kjøpes?

I Manchester går fremdeles verdens første jernbane til Liverpool. Liverpool fotballklubb ble som United kjøpt opp av amerikanere. Bedre å bli skviset for penger av amerikanere enn å bli forført av utrolige summer fra Midtøsten? Debatten går på pubene, i det uoffisielle. Er rasistisk og ikke eksisterende i det offisielle.

Al Nayhan familien, (der åtte royale er dømt i Brussel, for å behandle slavene sine som, ja slaver – ikke at de noensinne kommer til Europa for å ta straffen) kjøpte City. Klubben hadde ikke vunnet noe som helst på over 30 år, var en vits supporterne brisket seg med, følte seg i det minste ekte og genuint miserable.

Et nytt arabisk «Europa»

Diktaturet kjøpte og slettet klubbens gjeld, har siden investert galimatiassummer i City. Superstjerner fikk lønninger de må ha falt i knestående og hikstet ekstatisk over da de leste gjennom kontraktforslaget.

Åndsfrendene i Qatar-Paris kjøpte Neymar for 2 milliarder kroner. Neymar ville plutselig ha en større utfordring enn å spille for Barcelona. Ok. Notert.

Abu Dhabi, diktaturet som på en daglig og grusom basis bryter en lang rekke menneskerettigheter gikk til topps med et tapt og nesten dødt redskap, vant den engelske ligaen fire ganger. Leder med elleve poeng i dag. Har jukset med sponsoravtaler, som å være egen hovedsponsor, via sitt eget familieflyselskap, et som ikke genererer inntekter.

Er det Arabisk PR?

Hvorfor kjøper den arabiske halvøya fotballklubber i Europa? Hvorfor vil Qatar på død og liv arrangere fotball-VM i 2022? Arabisk kultur har aldri inkludert fotball. Hvorfor ikke heller investere sinnssyke summer i egne landslag? Bli bedre til å spille fotball?

Slavekontraktene og menneskerettighetsbruddene som er realiteter i et kommende Fotball-VM, i en verdensdel som ikke bryr seg om eller kan fotball, er en skamplett som ikke snakkes om.

Men når VM i Qatar vises for verden blir nok journalister og representanter for de nasjonale og overnasjonale fotballforbundene overveldet av luksus helt ned i lakenene på hotellrommet. De kan ta flypoengene sine med tilbake til det gode Vesten i «kampen for klimaet».

annonse

Slaver i 2021

Passinndragelse og daglige brakkeslumtilstander, uten sivile rettigheter er og var realiteten for mange av dem som bygger og bygget stadionene og fasilitetene til VM-et vi skal nyte. I kontraktsperioden er fremmedarbeiderne, som selvsagt ikke kan drømme om et statsborgerskap, det man må kalle slaver i 2021.

Smil til Vesten. Ser du ikke at vi er snille? Helt uten baktanker. Vi elsker Vestens dekadanse og alt det popstjerner og fotballspillere gjør; hvordan de gjør noe med oppmerksomheten dere har ut mot (den virkelige) verden. Hør på popmusikk! Se på fotball! Glem virkeligheten mens dere sover i en verden der dere er mer interessert i Meghan Markle, George Floyd, Billie Eilish og realitetsshow enn realøkonomi og fremtiden. Velkommen til VM i Qatar 2022! Må hvem som helst vinne pokalen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474