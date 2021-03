annonse

Satiremagasinet Charlie Hebdo har vakt forargelse med en tegning av Meghan som ikke får puste under kneet til dronning Elizabeth.

På forsiden av magasinet er teksten «Hvorfor trådte ikke Meghan tilbake? Fordi jeg ikke lenger kan puste» under tegningen av hertuginnen som blir kvalt av dronningen som har kneet sitt på halsen hennes, skriver NTB.

Dronningen er kritthvit, mens Meghan er tegnet mørk.

– Dronningen avbildet som George Floyds drapsmann, som knuser Meghans hals? Meghan, som sier hun ikke kan trekke pusten? Dette utfordrer ikke rasisme. Det nedvurderer problemstillingen og vekker forargelse, sier Halima Begum i den britiske tenketanken Runnymede Trust på Twitter.

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd‘s murderer crushing Meghan’s neck? #Meghan saying she’s unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS

— Dr Halima Begum (@Halima_Begum) March 13, 2021