annonse

annonse

Norske helsemyndigheter hevder vi nå må slå ned og få kontroll på koronaviruset.

Tidligere har man latt virus som forårsaker luftveisinfeksjoner som korona- og influensavirus, spre seg fritt i befolkningen selv om man har forsøkt å verne om de eldre og tilbudt dem vaksiner hvis det har vært mulig.

Den nye strategien ble utviklet i Kina på 1990-tallet under betegnelsen fang kong. I Folkerepublikken er imidlertid begrepet sterkere knyttet til sikkerhetspolitikken. Rundt årtusenskiftet ble det brukt om bekjempelsen av HIV/AIDS, og etter SARS-utbruddet i 2003 har det vært standard metode og anvendt under både fugle- og svineinfluensaen.

annonse

Under Folkerepublikkens store leder Xi Jinping har begrepet gjenvunnet sin sikkerhetspolitiske betydning og anvendes i større grad forebyggende og for å befeste sosial kontroll. Xi har intensivert overvåking og oppsporing av mennesker som bryter kommunistpartiets (KKP) regler.

Les også: Kina og WHO skyldig i folkemord

Folkerepublikken var således godt rustet da covid-19-utbruddet inntraff i Wuhan. Viruset har medført at KKP har kunnet perfeksjonere og ekspandere teknologien, og mye av den vil forbli permanent. Kina har dermed klart å forene helse og sikkerhet. For KKP er det viktig å vise at Folkerepublikkens samfunnssystem er overlegent.

annonse

Italia var det første europeiske landet som innførte denne nye strategien for å bekjempe en viral luftveisinfeksjon. Hvert år blir Nord-Italia der luftforurensningen er høy, rammet av luftveisinfeksjoner som medfører et helsevesen på sammenbruddets rand. Det er i tillegg utbredt antibiotikaresistens på sykehusene, og lungebetennelse med døden til følge er ikke uvanlig.

I motsetning til andre europeiske land har Italia beholdt mye tekstilindustri og heller importert et ukjent antall kinesiske arbeidere som reiste frem og tilbake i forbindelse med kinesisk nyttår. Etter nedstegningen i Italia sendte kineserne også en delegasjon til Italia som oppfordret italienerne til enda strengere tiltak. Samtidig bombarderte den kinesiske cyberhæren sosiale medier med tusenvis av kommentarer om hvor fortreffelig den kinesiske strategien er.

Kinesiske myndigheter hadde allerede samme dag som de stengte ned Hubei-provinsen, overøst sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube, som forøvrig er blokkerte i Kina, med propaganda. Amerikanske myndigheter ba Twitter om å slette 250 000 konti noe selskapet motsatte seg.

Les også: Taiwan: I desember ble WHO advart om virussmitte

Kina har investert store beløp i vestlige forsknings- og utdannelsesinstitusjoner og mediekonsern herunder vitenskapelige tidsskrifter, og nå skulle de få tilbakebetalt. Redaktør Richard Horton i det medisinske tidsskriftet The Lancet lovpriste Kina. Det samme gjorde den norske professoren i biologi, Nils Christian Stenseth, som er medlem både av det norske og det kinesiske vitenskapsakademiet.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende var at en statsviter og en språklærer med sterke bånd til Kina, skulle formulere koronapolitikken i Tyskland. Et land der en stort sett ikke blir tatt alvorlig uten å ha en doktorgrad i det emnet man behandler.

annonse

Sverige, som også har mye økonomisk samkvem med Kina og en konflikt gående etter at kinesiske myndigheter kidnappet en svensk forlegger, kan i likhet med Frankrike ha fått viruset (SARS-CoV-2) allerede i november 2019 (Tegnell). Sverige ble nå beskyldt av Kina for å bryte menneskerettighetene fordi landet satset på flokkimmunitet slik den vitenskapelige epidemiologien foreskriver for virale luftveisinfeksjoner.

Kina har sørget for å få valgt tidligere helseminister i Etiopia, Tedros Adhanom, som der klarte å skjule tre større kolera-utbrudd, til direktør for verdens helseorganisasjon (WHO). Han har siden vist seg å være en trofast støttespiller for Kina. Så sent som i juni 2020 stod det på nettstedet til WHO at flokkimmunitet ble oppnådd gjennom smitte. Få måneder senere var dette endret på orwellsk vis til at flokkimmunitet oppnås ved å beskytte befolkningen mot virus.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474