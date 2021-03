annonse

Det norske folk har sagt nei til EU i to folkeavstemninger (1972, 94). Men Norges mest leste avis vil ha omkamp.

– Verden er mer urolig, og Norge står overfor større trusler enn på lenge. Samtidig er EØS-avtalen skjør. Tiden er overmoden for en ny EU-debatt, skriver VGs politiske redaktør Hanne Skartveit i en kommentar.

Hun maler et bilde av en verden hvor demokratiet er truet, og hvor Donald Trump har ødelagt det Skartveit verdsetter. Den nye presidenten, Joe Biden har «mye å ordne opp i» både hjemme og ute skriver hun og frykter at USA i fremtiden kan få nye presidenter som ofrer demokratiet og «heller dyrker andre autoritære ledere. Slik Trump gjorde.»

– Jo mer urolig verden blir, jo viktigere er det å være del av et større fellesskap. For et lite land som Norge, med grense mot Russland, blir dette ekstra viktig, mener hun.

Skartveit er redd EØS-avtalen ikke holder. Hun frykter hva Høyesterett kommer frem til om Acer-søksmålet.

– Dersom konklusjonen blir at det her må kreves tre fjerdedels flertall, kan dette i virkeligheten åpne for at EØS-motstanderne på Stortinget, som utgjør et mindretall, i fremtiden kan blokkere helt nødvendige tilpasninger til EU.

Dette vil ikke tjene norske interesser, mener Skartveit og påpeker et dilemma som både tilhengere og motstanderer av EU bekymrer seg for med EØS-avtalen: «Vi deltar for fullt i EUs dype samarbeid, uten å ha noen som helst slags innflytelse over den politikken vi lojalt må følge.»

Skartveit synes ikke tidligere Nei til EU resultater har sin gyldighet i dag. For nå «er det 27 år siden sist nordmenn stemte over vårt forhold til Europa. Nye generasjoner har kommet til. Verden er igjen en helt annen,» skriver hun og mener det er om å gjøre for Norge å «henge med de rette».

– I møte med Kina og andre autoritære regimer er det helt avgjørende at vi står sammen med dem som deler våre verdier. EU er ikke perfekt. Det har vi sett, blant annet gjennom unionens vaksinehåndtering. EU er tungrodd byråkrati, tidvis preget av sterke interessemotsetninger. Men likevel: Vi bør henge med dem vi har mye til felles med. Vi trenger EU. Det handler om trygghet og sikkerhet. I usikre tider, avslutter hun.

Stor motstand

Men har hun grunn til optimisme og vind i seilene for sitt syn om norsk medlemskap i en klubb Storbritannia nylig forlot? Ikke hvis vi skal tro meningsmålingene.

I en meningsmåling i november 2020 fra Sentio for Klassekampen og Nationen svarte 28 prosent av de var for et EU-medlemskap, mens hele 60 prosent svarte Nei. Norsk støtte til EU-medlemskap har steget litt de siste årene, men fra et svært lavt nivå siden et bratt fall rundt 2010.

Men EØS-avtalen er langt mer populær. 64 prosent vill stemt ja til EØS.

Folkets røst

Heller ikke i eget kommentarfelt, som VG faktisk har hatt åpent under Skartveits sak, får hun mye støtte. Men engasjementet er stort. Etter syv timer har det kommet 500+ kommentarer under saken.

– Dette viser tydelig VG sin nyliberalistiske side…. og er nok en grunn til at Rødt får min stemme. Rødt er mot norsk medlemskap i EU og vil si opp EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale, skriver en.

– Det er trist å lese VGs mening om at våre to folkeavstemninger som sa nei til EU ikke skal respekteres. Og VG vet veldig godt at EU har utviklet seg på en slik måte at tilknytningen vi har til EU gjennom EØS avtalen i dag, omfatter mye mer enn hva vi stemte Nei til i 72 og 94. Noe som betyr at vi er sånn ca. 85% snikinnmeldt i EU selv om vi stemte nei to ganger. At VG opptrer på en slik udemokratisk måte er ingen overraskelse, skriver en annen.

Men det finnes absolutt også de i kommentarfeltet som er enige med Skartveit:

– Nye generasjoner lever nå. Tullete å si at en 27 år gammel avstemming skal styre Norge når tidene er forandret. EU er drivkraften på miljø, økonomi og næringsliv. Norge henger etter på dette, skriver en mann

