Det er alltid noe man kan bli krenket av. Bare spør Rune Berglund Steen, han lever av det.

Vi har fått et samfunn med mangfold, der alle skal være med. I teorien høres det fint ut. Men i praksis har det blitt motsatt, sier en hvit heteroseksuell mann: Jeg tilhører den verste sorten av dem alle, det finnes ikke nåde for meg. Om en skal tro på gammelmedia. Hvite menn er roten til alt ondt, ifølge den moderne vitenskapen «Hvit overlegenhetsideologi». Hva om jeg hadde jeg vært en illsint islamist med skum i munnvikene, eller tar på meg dameklær og blir rasende om noen fremdeles kaller meg en mann?

Det er upassende å fortelle om sine spisevaner, sitt livssyn og eventuelle seksuelle lyster.

Men hvem har ikke møtt vegetarianere som absolutt må snakke om hva de spiser. Som om det har interesse for noen andre enn dem selv. De har sett lyset, og føler at deres kosthold er moralsk. Og vil overbevise andre om at de også må endre sitt. Ut av munnen kommer usammenhengende ord om dyr i fangenskap og menneskeskapte klimaendringer. Blir de motsagt føler de seg brått krenket, og krever å få respekt for egne valg.

Krenkelsene blir verre når det kommer til livssyn. De har sannheten på sin side – og den kommer rett fra en gud i himmelen. De har som uvane å snakke i sitater; blir de motsagt s kan sinnet ta overhånd. Deres tro og det de holder hellig har blitt krenket; de føler seg æreløse inntil det blir hevnet. Leder av Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, mener det er et stort problem at mange har utviklet fobier mot religiøse. Men han kommer ikke med løsninger, bare kritikk av fobiene.

Regjeringen har derimot utarbeidet en 56 siders lang rapport: «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer» – og det i et land der religion er en privatsak. Hva individet tror på er ingen offentlig sak. Eller har det blitt gjort et unntak i dette tilfellet, siden dette livssynet (islam) er et offentlig anliggende i noen land? Da burde det jo også gjelde her. Hva om noen av dem (muslimene) begynner å tro på noe annet? Skal de da også bli utsatt for straff, slik det gjøres i andre land?

De aller mest umulige er slike som omgjør sine seksuelle lyster til en livsstil. Personer som føler at hverdagen er en teaterscene. Der de kan ikle seg kostymer, vifte med armene og snakke rart, ispedd upassende stønn. Men de føler seg dypt krenket, om hvite heteroseksuelle menn sier at nok er nok. Da blir det dramaqueen om at hvite menn lider av en fobi.

For å motvirke at noen føler seg kreket av dette, så må jeg si at som hvit heteroseksuell mann føler jeg meg hevet over enhver krenkelse. Det burde være et eksempel til etterlevelse. For husfredens skyld.

