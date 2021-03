annonse

Meiner programmet er fullt av «bullshit».

Høgres utkast til program er vagt, barnleg og til dels meiningslaust. Det er sikkert medvite, skriv journalist Jon Hustad i Dag og Tid.

Ifølge ham er programmet til Høgre nå fullt av det han kallar «bullshit», «eit språk som ikkje tyder noko» og «ord som berre vert sagde utan at den som nyttar det, kjenner seg forplikta på det som vert sagt».

–Høgres program er i grunnen litt skremmande. Dei har hatt makta i åtte år, og makta har gjeve opp. Ho er vorten redusert til banalitetar. Bernard Donoughue er ein av desse store dagbokskrivarane i britisk politikk. Han var sjef for rådgjevarkorpset til statsminister James Callaghan, som hadde gjeve heilt opp, skriv Hustad.

– Solberg har rana

Ifølgje Hustad har statsminister Erna Solberg vore ein suksess som maktmenneske, men han er lite imponert over resultata ho etterlat seg etter snart åtte år som statsminister.

– Noreg under hennar leiing har lagt seg flat for Kina, ikkje satsa på Forsvaret, kritisert ein amerikansk president, knapt sett ned skattane, og auka dei offentlege utgiftene i ei grad få om nokon trudde var mogle, skriv Hustad og held frem med å slå fast at «aldri før i norsk soge har staten vore ein så stor del av økonomien som under Erna Solberg. Ingen demokratiske land er heller i nærleiken av å ha ein så stor offentleg sektor og ein så stor offentleg pengebruk som det Noreg har under Erna Solberg».

– Jan P. Syse skulda Gro Harlem Brundtland for å ha stole kleda til Høgre medan dei var ute og bada. Solberg har rana partikontora til venstresida, hevdar Hustad.

