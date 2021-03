annonse

På Facebook viser pr-profilen Ingebrigt Steen-Jensen til en kronikk av Kjetil Rolness i Aftenposten, hvor samfunnsdebattanten hevder at befolkningens frykt gir myndighetene fritt spillerom til å innføre det Rolness mener er for strenge tiltak. »

Steen Jensen hevder at «problemet er media, som har satt rekord i servilitet i over ett år nå».

Han fortsetter med å spørre om hvorfor det er så viktig å slå ned smitten, når flertallet av alle smittede ikke en gang vet at de har vært det.

– Hvorfor kjører norske journalister fortsatt til Bergamo for å vise skrekkbildene fra i fjor? Og hva er den målbare effekten av munnbind – redder de liv? Munnbind har den egenskap at de daglig og hele tiden formidler at vi lever i livsfare, at vi må holde oss unna hverandre, fullstendig anonymiserte og nå går med disse maskene både inne og ute, i bilen og på fortauet, hjemme og borte. De er blitt en angstens hijab i en sekulær verden. Men spør noensinne pressen de fire faste bak mikrofonene i den ukentlige pressekonferansen (Høie, Mæland, Stoltenberg og Erna) om det finnes noen undersøkelser eller fakta som viser at maskeringen redder liv?