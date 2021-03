annonse

Samfunnsdebattant og sosiolog Kjetil Rolness kritiserer den norske koronastrategien og det psykologiske pandemiklimaet i Aftenposten.

– Hvor lenge skal vi strupe livet for å unngå smitte og død? spør han.

Han mener frykt og nulltoleranse for risiko har erstattet fornuftige avveiinger mellom kost og nytte, eller mellom onder.

– Influensasesongen 2017–18 var ekstra ille, med 1400 døde og 7600 innlagte. Sett at myndighetene da hadde lansert en plan for å få ned smitten, redde liv og lette helsevesenet. Vi trengte bare å stenge butikker, kjøpesentre, serveringssteder, treningssentre, kinoer og teatre. Innføre hjemmekontor og hjemmeundervisning. Avstå fra gjester, fester, ferier, konserter og idrettsarrangementer. Og forby fritidsaktiviteter for barn og unge. På ubestemt tid.

– Ville vi tenkt at det var sannelig en god idé? Nei. Vi hadde tenkt at kuren var verre enn pesten. Og lurt på om myndighetene var riktig friske.

Men mennesket tilpasser seg. Og frykt gjør lydig, hevder Rolness.

– Hvor mye ulykke og risiko skal vi utrydde i samfunnet? Og til hvilken menneskelig og økonomisk pris?

Ingen overdødelighet

Pandemien skapte heller ingen overdødelighet her til lands, skriver samfunnsdebattanten.

– Vi har aldri hatt lavere dødstall enn i 2020! Det skyldes tiltak og endret atferd. Men vi kan uansett fastslå, sikrere enn i mars i fjor, at corona er ufarlig for de aller fleste. Og de den er farlig for, får nå vaksine, med godt resultat.

Likevel fortsetter norske styresmakter det Rolness kaller en ufokusert «slå ned»-strategi.

– Langtidseffektene av tiltakene kan bli triste, men myndighetene har blikket stivt festet på R-tallet.

